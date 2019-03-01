В понедельник, 4 марта, ЛУКОЙЛ опубликует финансовые результаты по МСФО за 4К18. Мы ожидаем, что, как и другие российские нефтяные компании, которые уже объявили свои результаты, ЛУКОЙЛ продемонстрирует более слабые показатели кв/кв, в основном из-за ухудшения макроэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен на нефть, а также из-за отрицательного лага экспортной пошлины, который привел к снижению нетбэков по нефти и нефтепродуктам.

Кроме макроэкономического фона, на выручку, которая, как мы ожидаем, составит 2 100 млрд руб. (-9% кв/кв и +26% г/г), также сильно повлияло увеличение добычи нефти зарубежными активами на 9% кв/кв и рост добычи газа за рубежом на 11%, обусловленный продолжающимся ростом добычи газа в Узбекистане.

Кроме того, на переработку за рубежом оказали негативное влияние ремонтные работы на заводе ISAB в Италии, которые привели к падению объемов переработки на 7% кв/кв.

Объемы добычи и переработки нефти в России оказались в целом неизменными кв/кв.

Мы ожидаем, что показатель EBITDA составит 270.2 млрд руб. (-16% кв/кв, +21% г/г), отражая снижение выручки, а также сезонный рост некоторых статей затрат в 4К.

Чистая прибыль в размере 143.4 млрд руб. (-22% кв/кв, + 19% г/г) была частично поддержана прибылью от курсовых разниц в размере 15 млрд руб. в 4К18 на фоне ослабления рубля, но все равно продемонстрирует снижение кв/кв в связи с сокращением EBITDA.

На телеконференции, назначенной на 5 марта в 16:00 по московскому времени, мы будем ждать: 1). обновленной информации о планах по капзатратам и добыче на 2019 с учетом ограничений ОПЕК+; 2). комментариев по планам наращивания добычи на ключевых гринфилд-проектах (Каспийское море, Тимано-Печора, Пякяхинское месторождение и др.); 3). обновленной информации о текущей программе обратного выкупа и планах по дивидендам за оставшуюся часть 2018 (промежуточные дивиденды уже выплачены); 4). прогноза по переработке на 2019 с учетом значительного участия ЛУКОЙЛа в сегменте нефтепереработки и начала большого налогового маневра в 2019, затрагивающего НПЗ в России.