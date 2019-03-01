Утром в пятницу наблюдается повышение риск-аппетита на глобальных площадках на фоне выхода позитивных данных по деловой активности в Китае. Сегодня были опубликованы индексы PMI (Caixin). Индекс, отражающий настроения в производственном секторе за февраль продемонстрировал увеличение до 49.9 пунктов (против 48.3 в январе). Несмотря на то что вчера официальные китайские данные свидетельствовали о небольшом снижении индексов деловой активности, именно индекс от Caixin является лучшим отражением экономической ситуации в Китае, так как он основывается на опросах частных компаний и предприятий малого бизнеса, которые в китайской экономике занимают большую долю в создании новых рабочих мест и ВВП.

Также стоит отметить, что позитивом для глобальных площадок выступили сообщения о том, что США готовят финальную торговую сделку, которую Трамп и Си могут подписать в ближайшие недели.

Сегодня внимание участников рынка привлекут данные по инфляции в еврозоне, публикация которых планируется в 13.00 (мск). На наш взгляд, данные вряд ли продемонстрируют увеличение инфляции в ЕС и поэтому не окажут европейской валюте поддержку в паре с «американцем». Отметим также, что сегодня в вечерние часы выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе (ISM) в США.