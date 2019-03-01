Вчера российские компании платили налог на прибыль, что усилило давление на ставку однодневного валютного свопа. В начале дня она держалась вблизи ключевой ставки, но на фоне заметно активизировавшихся вечером покупок закрылась на уровне 8,67%. Ее средневзвешенное значение повысилось до 7,90% (+10 бп). RUONIA, как мы полагаем, могла вырасти на 5–10 бп относительно уровня среды (7,64%). Ставки однодневного репо под залог ОФЗ на межбанке также выросли, прибавив 10–20 бп, причем длинные ставки повысились до 7,45–7,50%. Однако спрос на инструменты регуляторов вчера вырос незначительно. Банки привлекли 107 млрд руб. в рамках однодневного репо с Казначейством, оставив без внимания депозитный аукцион с лимитом 300 млрд руб. Даже на аукционе долларовых депозитов Казначейства спрос был недостаточным для того, чтобы разместить весь предложенный объем (500 млрд долл.). Вчера была подана всего одна заявка на сумму 200 млрд долл., что, на наш взгляд, свидетельствует о высоком объеме валютной ликвидности в системе.

Сегодня завершается срок депозитного аукциона тонкой настройки, проведенного Банком России во вторник. Это может убрать повышательное давление на однодневные ставки, но при условии что ЦБ не решит провести еще одну операцию тонкой настройки, продлив стерилизационный эффект на ликвидность до конца периода усреднения. Однако на данный момент объем свободных резервов в системе сократился до 170 млрд руб. (против 300 млрд руб. в начале недели), что как раз соответствует обычным уровням за несколько дней до окончания периода усреднения, а спред между ставками овернайт и ключевой ставкой ЦБ за последние несколько сессий ощутимо сузился. На наш взгляд, для ЦБ это может стать достаточным аргументом, чтобы сделать паузу и возобновить аукционы тонкой настройки только на следующей неделе, что является для него обычной практикой в конце периода усреднения.

Другие ставки заметно снизились, отреагировав на сообщения о том, что Банк России может рассмотреть возможность смягчения денежно-кредитной политики в этом году. В результате долгосрочные ставки FRA упали на 13–15 бп, ставки процентных свопов снизились на 10–13 бп по всей длине кривой, а ставки кросс-валютных свопов опустились на 7–8 бп. Еще более выраженными оказались движения в сегменте NDF, где 6- и 12-месячная ставки снизились до 7,37% (-17 бп) и 7,54% (-20 бп) соответственно.