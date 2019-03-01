Рубль начал вчерашнюю торговую сессию небольшим снижением, следуя за ценами на нефть. При этом российская валюта проигнорировала динамику доллара, индекс которого (DXY) большую часть дня двигался вниз в результате провала переговоров между США и КНДР и восстановил потери только после выхода сильных данных по американской экономике. В течение дня курс рубля колебался в довольно узком диапазоне, и основную сессию рубль завершил примерно на утренних уровнях (65,8 руб./долл.), но поздно вечером уже начал слабеть. В сегменте рублевого госдолга торги начались с умеренного роста котировок.

Главной новостью, поддержавшей облигации РФ, безусловно, стало заявление замдиректора департамента ДКП Банка России Андрея Липина о возможном переходе к менее жесткой монетарной политике уже в 2019 г., в связи с тем что в конце этого года инфляция может выйти на целевой уровень (4%). В наших предыдущих комментариях мы отмечали, что текущие данные по инфляции свидетельствуют о более медленном росте потребительских цен по сравнению с ожиданиями регулятора и участников рынка. О возможном понижении Центробанком прогноза по инфляции вчера также сообщил Липин, сейчас годовой прогноз составляет 5–5,5%.

Мы ранее указывали, что в отсутствие внешних шоков, таких как жесткие санкции против РФ, Банк России может возобновить цикл снижения ставки до конца нынешнего года. Инвесторы отреагировали на заявления представителя ЦБ дополнительными покупками ОФЗ.

Оборот вчера был неплохим, порядка 21,5 млрд руб. Основные сделки прошли в среднесрочных бумагах сроком обращения пять–восемь лет и точечно в некоторых коротких и длинных выпусках. Доходности вдоль кривой ОФЗ снизились примерно на 2–6 б.п., вновь преодолев психологически важный рубеж 8,5% годовых на дальнем отрезке, предполагающий спред над ключевой ставкой в размере 75 б.п.