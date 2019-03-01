Согласно нашим прогнозам, выручка Лукойла снизится на 15% к/к до 1 969 млрд руб., EBITDA сократится на 13% к/к до 280 млрд руб.

Мы ожидаем, что результаты компании будут находиться в рамках общеотраслевой динамики, отразив снижение из-за более низкой средней цены на нефть (-9% к/к) на фоне роста экспортной пошлины на 4% к/к. Эти факторы привели к сокращению экспортного нетбэка и падению операционного дохода сектора.

Чистая прибыль, по нашим расчетам, снизится на 19% до 149 млрд руб., однако на дивиденды по итогам 2018 г. это влияния не окажет, так как они не зависят от финансового результата компании, а индексируются на величину не менее уровня инфляции в РФ. Лукойл уже заплатил дивидендами 95 руб. на акцию по итогам 9 месяцев 2018 г., и мы ожидаем, что финальная часть дивидендов по итогам 2018 г. составит 140 руб. на акцию (+8% г/г). Таким образом, суммарные дивиденды Лукойла должны составить 235 руб., что соответствует доходности в 4,3%, исходя из текущих котировок.

Мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании (за исключением случая существенного расхождения результатов с прогнозом рынка), так как динамика финансовых показателей была преимущественно обусловлена рыночной конъюнктурой, которая уже заложена в котировках.