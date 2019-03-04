UST продолжали падать после выхода сильной статистики по ВВП, несмотря на более низкие, чем ожидалось, показатели индекса деловой активности и ISM в обрабатывающей промышленности, UST — 2.75% (+4 бп).

Рост доходностей бенчмарков способствовал снижению облигаций EM, доходность основных суверенных выпусков выросла на 3-6 бп, выпусков с высокой бета — на 7-15 бп. Лидерами снижения стали бумаги Туниса, BTUN 2025 YTM — 8.35% (+30 бп).

Российские евробонды тоже подешевели — доходности суверенных выпусков прибавили 2-4 бп, облигаций компаний 1-го эшелона — 2-7 бп. ОФЗ закрылись ростом доходностей на 2-3 бп.



