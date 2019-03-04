В пятницу ТМК (TMKS LI – без рекомендации) опубликовала результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО и провела телефонную конференцию. Выручка возросла на 5% квартал к кварталу и на 5% год к году, достигнув 1,26 млрд долл. EBITDA увеличилась соответственно на 11% и 9% до 179 млн долл., а рентабельность по EBITDA составила 14%. Чистый убыток оказался на уровне 20 млн долл., увеличившись почти в три раза по сравнению с 3 кв. 2018 г., при этом неденежный убыток от курсовых разниц составил 23 млн долл. Ковенантный чистый долг сократился по сравнению с уровнем предыдущего квартала на 7% до 2,4 млрд долл., тогда как показатель Ковенантный чистый долг/EBITDA LTM снизился до 3,5.

В 4 кв. выручка российского и американского дивизионов выросла на 7% и 4% соответственно, тогда как выручка европейского сегмента снизилась на 2%. При этом рентабельность по EBITDA российского дивизиона выросла на 1,6 п.п. до 15%, что отражает увеличение в структуре продаж бесшовных труб. Рентабельность по EBITDA американского сегмента сократилась на 1,5 п.п. до 12% благодаря снижению цен на сварные трубы и росту цен на сырье.

Нейтрально для котировок акций. Менеджмент подтвердил планы к концу 2019 г. снизить уровень долговой нагрузки до 3 по коэффициенту Ковенантный чистый долг/EBITDA. Долговая нагрузка снижается, но по-прежнему остается высокой. Компания продолжает рассматривать вопрос о делистинге с Лондонской биржи и сохраняет планы по проведению IPO американского подразделения IPSCO. Опубликованная отчетность, на наш взгляд, нейтральна для котировок акций компании.