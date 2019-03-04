В пятницу доходности ОФЗ незначительно снизились, продолжая отыгрывать комментарии Центробанка относительно возможного начала снижения ключевой ставки уже в 2019 году – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п. – до 8,18% годовых, 10-летних – на 2 б.п. – до 8,41% годовых.

В целом за прошедшую неделю котировки госбумаг консолидировались в достаточно узком диапазоне – ключевым фактором неопределенности для рынка ОФЗ остаются санкции США – рынок так и не смог восстановиться после падения в середине февраля на возобновлении санкционной риторики.

Данным фактором обусловлены широкие спреды доходностей ОФЗ к ключевой ставке – 43 б.п. по 5-летним госбумагам и 66 б.п. – по 10-летним. При прочих равных условиях на сигналах от ЦБ РФ по скорому снижению ставок данные премии «схлопнулись» до нуля (или перешли бы в отрицательную зону). В этом ключе санкционные риски, заложенные в кривой ОФЗ, мы оцениваем на уровне 40-50 б.п. по среднесрочным и длинным госбумагам.

Вместе с тем, короткие ОФЗ (1-2 года) уверенно закрепились ниже ключевой ставки по доходности – 7,53% годовых по годовому выпуску и 7,68% — по 2-летнему. На данном участке кривой влияние санкций на госдолг будет минимальным в силу срочности бумаг. Кроме того, продолжает возрастать профицит рублевой ликвидности в банковской системе – структурный профицит в конце прошлой неделе на факторе конца месяца достиг 3,5 трлн. руб. при среднем значении с начала года 2,8 трлн. руб.

Для среднесрочных и длинных ОФЗ санкционные риски пока остаются на первом месте – «голубиная» риторика российского Центробанка не смогла существенно сдвинуть кривую вниз. Доходности коротких ОФЗ при этом уже ушли ниже ключевой ставки, отыграв позитивный посыл от ЦБ. В этом ключе ожидаем продолжение консолидации госбумаг – для сокращения санкционной премии необходим внешний позитив.