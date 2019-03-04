По итогам минувшей недели индекс доллара остался практически не изменений, на уровне 96,5. Опубликованная в пятницу слабая экономическая статистика США лишь на время затормозила восстановление индекса относительно минимумов середины недели. Слабее ожиданий, в частности, выглядели все показатели потребительского рынка, включая индексы настроений, а также доходов и расходов населения, в то время как индекс ISM обрабатывающих отраслей США обновил многолетний минимум. На этом фоне курс евро к доллару ненадолго пробил вверх отметку в 1,14, но позднее вернулся на прежние позиции. Тем временем индекс S&P 500 поднялся на 0,7%, а доходность казначейских обязательств США повысилась на 3–4 бп. Вероятно, инвесторы предпочли не придавать большого значения экономической статистике в ожидании позитивного исхода торговых переговоров между США и Китаем, а также сильных показателей занятости в стране, данные по которой будут опубликованы в ближайшую пятницу.

Сильный доллар в сочетании с ростом доходностей UST ухудшили аппетит к валютам развивающихся стран. В результате южноафриканский ранд в пятницу ослаб к доллару на 1,0%, бразильский реал – на 0,6%, а индонезийская и индийская рупии подешевели на 0,4% и 0,2% соответственно. Рубль продолжил опережать валюты других развивающихся стран, укрепившись относительно доллара на 0,1% (до 65,92). В течение дня рубль укреплялся до 65,6, но затем немного отступил назад на фоне коррекции в нефти, подешевевшей на 1,6%, и факторов, оказывавших существенную поддержку доллару. Объем сделок в USDRUB_TOM составил 1,9 млрд долл.

Мы обновили нашу модель курса USDRUB. Согласно ей, сейчас рубль выглядит несколько недооцененным. По нашим расчетам, при условии постепенного восстановления доли иностранных инвесторов на рынке ОФЗ справедливый курс USDRUB в данный момент составляет около 65,1 против 65,9 на закрытии торгов в пятницу.

Среди событий этой недели наибольший интерес для инвесторов представляют заседание ЕЦБ (четверг) и публикация отчета о занятости в несельскохозяйственных отраслях США (пятница). По мнению участников рынка, на наблюдаемое замедление экономического роста европейский регулятор может отреагировать возобновлением программы TLTRO. Кроме того, ЕЦБ опубликует обновленные экономические прогнозы, скорее всего, понизив свои ожидания в отношении рота ВВП еврозоны.