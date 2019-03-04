На прошедшей неделе мировые цены на нефть показали небольшое снижение под влиянием твиттерного окрика Д.Трампа, возмутившегося поведением ОПЕК. В ответ ОПЕК сообщила, что продолжит поддерживать сделку об ограничении добычи ОПЕК+ и пригласила американского президента присоединиться к регулированию баланса на мировом рынке.

Однако помимо словесной риторики на рынке присутствует вполне весомый факт сезонного сокращения потребления, а также вероятность падения потребления нефти из-за сокращения темпов экономического роста в 2019 г. Торговые переговоры между США и Китаем пока не завершились успехом, поэтому на рынке вновь появились сомнения в том, что они способны подписать сделку.

Общая геополитическая и экономическая нестабильность в мире на прошедшей неделе выросла – обострение в Венесуэле продолжает расти, но к нему ещё добавились неудачные переговоры между США и Северной Кореей и военная стычка Индии и Пакистана. Экспорт нефти из Венесуэлы упал с момента введения санкций на 40% до 0,92 млн бар. в сутки. Почти 70% общего объёма поставок нефти из Венесуэлы в феврале поступали клиентам PDVSA в Азии, а именно в Индию, Сингапур и Китай. Доля поставок в Европу выросла до 15%.

Ожидается, что в марте будет отгружено не менее 1 млн баррелей в сутки сырой и переработанной нефти. При этом импорт нефтепродуктов в Венесуэлу составил 165 тыс. бар. в сутки топлива, поставки в основном производились из США и Европы.

Стоимость нефти сорта WTI на прошедшей неделе снижалась до уровня $55,08 за баррель, после чего цены восстановились к уровню $57,30 за баррель. Цены на нефть сорта Brent снижались до уровня $64,54 за баррель, после чего пошла коррекция вверх до уровня $66,30 за баррель. Спред между сортами нефти по состоянию на 28 февраля 2019 г. составил $8,80, отношение спреда к цене сорта WTI составило 15,4%.

По опросу Рейтерс Poll, среднегодовая стоимость нефти сорта Brent оценивается на уровне $66,44 за баррель, а сорта WTI – на уровне $67,32 за баррель. Аналитики ожидают замедления темпов роста потребления нефти в свете ухудшающегося состояния мировой экономики.