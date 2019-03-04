Как сообщает газета "Ведомости", правительство решило не регулировать комиссии за эквайринг и прием банковских карт. Против высказались участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака – представители ФАС, Минфина, ЦБ, Минпромторга, Минэкономразвития, торговых сетей и банков. Ритейлерам и банкам поручено обсудить это вопрос самостоятельно и найти компромиссное решение к 20 марта. Ранее СМИ сообщали о том, что розничные сети добиваются снижения комиссий за эквайринг до 0,2-0,3% оборота (как в Европе) с текущих 1-3%, так как чистая рентабельность ритейлеров составляет всего 2-3%. Более того, президент Путин также заявил, что текущая комиссия слишком высока.

Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для банков, особенно для Сбербанка: банк контролирует примерно 60% акций рынка POS-эквайринга; вклад в выручку Сбербанка комиссии от платежей по банковским картам составляет примерно 8% и 15% – в прибыль до вычета налогов в 2018 г. Новость смягчает некоторые опасения инвесторов, которые могли быть вызваны вовлеченностью в дискуссию Владимира Путина. Она также поддерживает недавние комментарии Германа Грефа о том, что максимальный риск для Сбербанка от потенциального регулирования комиссии и роста конкуренции по безналичным расчетам составляет примерно 3-4% чистой прибыли (что в итоге может быть гораздо ниже).