Ещё одна позитивная неделя для инвесторов в рынок акций. С начала года индекс S&P 500 вырос уже на 12% и закрылся выше отметки в 2800 пунктов. С тех пор как негативный эффект от торговых войн начал отражаться в финансовых показателях компаний, было всего 4 дня, когда индекс S&P 500 закрывался выше этого уровня (последний из них – 8 ноября 2018 года). Не испортил картину и поток негативных отчетностей в технологическом секторе. Интересно, что рынок акций растет несмотря на продолжающееся понижение прогнозов по EPS на этот год, что бывает крайне редко. Мы считаем, что это связано с тем, что многие компании только начали отражать негативный эффект от торговых войн, который инвесторы учли ещё в прошлом году.

Отдельно отметим отличное начало года для инвесторов в китайский рынок акций. Индекс MSCI China (в пересчете на доллары США) вырос в этом году уже на 16% и вышел на максимальные значения с августа прошлого года.

На прошедшей неделе вышел большой объём данных, однозначную оценку которым дать трудно. В США декабрьские данные по рынкам недвижимости, промышленным заказам и расходам населения оказались хуже ожиданий, но всё это перевесил хороший рост ВВП за 4 квартал. В Китае также всё неоднозначно, государственные данные по промышленности разошлись с независимой оценкой, которая обычно строже. По данным агентства Caixin PMI в феврале вырос с 48,3 до 49,9 и остановился в шаге от положительного значения, а по государственным данным замедлился с 49,5 до 49,2. В Европе в целом всё в рамках ожиданий.

На этой неделе в США выйдут данные по рынку труда, затратам на строительство и торговому балансу, по всем фронтам ожидается ухудшение показателей к предыдущему отчётному периоду. Из европейских данных можно отметить заседание ЕЦБ, на котором ставку рефинансирования должны оставить на нулевой отметке. Франция и Италия отчитаются о росте промышленного производства в январе. Китай опубликует февральские данные по инфляции и торговому балансу.