Цены на нефть за неделю почти не изменились. Данные PMI обрабатывающей промышленности Китая вышли разочаровывающие, что подтверждает ожидания замедления экономики в обозримой перспективе. Соответственно, это снижает потенциальный объем потребления нефти Китаем.

На стороне предложения стоит отметить то, что добыча нефти в США обновила исторический максимум – 12,1 млн баррелей в сутки, что, впрочем, пока компенсируется снижением добычи в других странах. Например, добыча в России снизилась на 75 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Сейчас Россия добывает 11,34 млн баррелей в сутки, необходимо еще снизить добычу на 153 тыс. баррелей, чтобы уложиться в квоту. Добыча в Венесуэле находится на уровне 1,05 млн баррелей в сутки, что почти на 200 тыс. меньше по сравнению с концом 2018 года.

Мы считаем, что сейчас цены находятся на комфортных для производителей и потребителей уровнях. Добыча в США, скорее всего, будет расти, а ОПЕК+ будет ее сокращать, рынок близок к балансу. Ожидаем колебания Brent в пределах 60–65 долл. за баррель.

Следующее заседание ОПЕК+ намечено на середину апреля, и, скорее всего, намеченные цели по сокращению добычи участниками будут достигнуты.

Хорошая неделя для промышленных металлов: несмотря на замедление экономики Китая, индекс LME +0,58%.

Один из лучших результатов показал цинк с +2,2%, благодаря снижению запасов в хранилищах до 11-летнего минимума. Более того, рынок находится в дефиците. Олово выросло на 1,1% из-за трагедии в Мьянме, где из-за автомобильной катастрофы погибли 29 рабочих, что привело к приостановке производства металла.

Большинство драгоценных металлов отметились резким падением. Золото и платина потеряли по 3%, однако палладий оказался стойким, потеряв всего 0,8%, так как его дефицит продолжает расти. Производители металла в ЮАР прогнозируют резкое сокращение производства, и ситуация очень похожа с ОПЕК+, где производители могут намеренно снижать добычу, чтобы повысить цены. С палладием пока это работает. Но перегрев на рынке уже ощущается, особенно когда настроение инвесторов в отношении драгоценных металлов меняется из-за более мягкой позиции ФРС по ставке.

Рубль подешевел на 0,5%. На неделе был опубликован законопроект санкций на Россию. Все по-старому, позитивным моментом стало исключение списка банков, но санкции на госдолг остаются. В целом рынок сдержанно реагирует на обсуждение санкций, потому что доля иностранных инвесторов в российских активах невелика.



