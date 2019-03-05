По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением, формальным поводом для которого стал слабый отчет о расходах на строительство в США. Так, снижение расходов на строительство частных и государственных проектов в декабре составило 0,6% после роста на 0,8% месяцем ранее.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,39%, закрывшись на отметке 2792,81 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,79%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,23%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта — до 2,72%.

Прогресс в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином с января текущего года стимулировал рост на глобальных рынках. Китайские власти согласились принять в марте закон, запрещающий принудительную передачу технологий, принадлежащих иностранным компаниям и увеличить объем закупок сельхозпродукции из США.

Однако, на мой взгляд, несмотря на близость заключения торговой сделки, история с противостоянием между США и Китаем далека от развязки, и скорее всего новые торговые конфликты между двумя странами еще неоднократно будут возникать в будущем.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,95%, закрывшись на отметке $65,61.

В ближайшие пару дней игроки будут выстраивать свои позиции с оглядкой на данные по недельным запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ждут увеличения запасов "черного золота" на 1,2 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,17%, закрывшись на отметке 2473,79 пунктов. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе находится на уровне 2464 п. и основная на 2450 пунктов, при прохождении которой можно будет наблюдать усиление продаж. Основное сопротивление — 2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 117500 и 116000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 119000 и 120200 пунктов.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,74, укрепившись на 0,3% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержку рублю оказывают относительно высокие цены на нефть и положительная динамика валют emerging markets.

В текущей ситуации основное сопротивление в паре рубль/доллар по-прежнему находится на уровне 66,20, при проходе которого рубль может продолжить снижение к отметке 66,50. Поддержки расположены на 65,50 и 65,20.