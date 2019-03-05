Российский рынок акций начал новую торговую неделю с продолжения фазы боковой консолидации, которая наблюдается с середины февраля. Амплитуда колебаний по индексу МосБиржи составила 15 пунктов. Общая техническая картина практически никак не поменялась.

При этом обращаем внимание, что на фоне нейтральной рыночной динамики, в понедельник все-таки начали падать объемы торгов, хотя всю прошлую неделю они держались около 30 млрд руб. Вчера наторговали лишь на 24,4 млрд руб. Чем дольше сохраняется текущая стадия консолидации, тем сильнее может снижаться общая спекулятивная активность на рынке. В отсутствие волатильности многие участники склонны занимать выжидательную позицию.

По индексу МосБиржи по-прежнему просматривается два ключевых рубежа, за которыми необходимо следить. Общим сигналом на покупку могло бы стать закрытие дневной сессии выше 2505-2510 п. При таком раскладе откроется дорога в сторону новых исторических максимумов на 2560-2580 п.

Снизу же важной зоной поддержки выступает район около 2445-2455 п. Это те уровни, спуск ниже которых способен спровоцировать ускорение волны распродаж на фоне фиксации длинных позиций. При таком раскладе следующая промежуточная остановка может быть лишь около 2405 п.

В условиях относительной стабильности курса рубля долларовый индекс РТС также сейчас демонстрирует преимущественно нейтральную динамику. Только здесь ключевые реперные точки расположены на 1205-1210 п. сверху и 1155 п. снизу.

За океаном накануне наблюдалась неспокойная торговая сессия. Американский рынок акций успел переписать максимумы последних месяцев, но все равно закрывался на отрицательной территории. По индексу S&P 500 складывается достаточно опасная техническая картина. На фоне накопленной перекупленности стоит учитывать риски формирования временной коррекции. С минимумов в конце прошлого года S&P 500 вырос уже на 19-20%, а более-менее серьезных откатов при этом не происходило. Фактор положительных результатов торговых переговоров США и КНР во многом уже заложен в цены.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские рынки после нашего закрытия в понедельник снизились и вновь отскочили наверх. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,10%, нефть Brent в минусе на 0,46%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет ниже уровня закрытия понедельника, в пределах —0,5%.



