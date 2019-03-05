Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2465 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2480, 2490 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сдержанное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию около уровня открытия.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать вечерняя публикация ряда статистических показателей в США. В частности в 18.00 МСК выйдут декабрьские данные по изменению объемов продаж новых домов. В это же время станет известно февральское значение индекса деловой активности в непроизводственной сфере.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.17%) и РТС (-0.13%) в очередной раз завершили торги с незначительным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации в рамках узких диапазонов, ширина которых не превысила 0.7%. Этому способствовало смешанное состояние внешнего фона, которое не сформировало однозначных предпосылок для направленного движения локального рынка акций.

Таким образом, индексы МосБиржи и РТС вновь оказались не в силах выйти из затянувшегося состояния консолидации, которое продолжается уже около трех недель. Среднесрочная техническая картина в них остается нейтральной.

Добавим, что минувший день не принес значимых внешнеполитических новостей для локального рынка акций. Поздно вечером стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил действовавшие ранее санкции в отношении ряда физических и юридических лиц. Они были связаны с событиями уже далекого 2014 года, когда состоялось фактическое присоединение Крыма к РФ. Это известие было настолько ожидаемым, что мы не увидели заметной реакции во фьючерсах на индексы МосБиржи и РТС. Их несущественное вечернее понижение было скорее связано с ухудшением настроений на нефтяном рынке.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние бэквордации величиной в 3.1 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стало опережающее падение акций ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —2.17%). Они продолжают корректироваться вниз от своего недавнего исторического максимума, обновленного по факту публикации сильной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2018 год. Напомним, что годовая чистая прибыль «Норникеля» увеличилась на 44% до уровня в $3059 млн.

Акции Газпром (GAZP RM, —1.47%) оказались под давлением на фоне заявления генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по энергетике Доминика Ристори о том, что измененная газовая директива ЕС будет применяться к газопроводу «Северный поток 2». Пока непонятно, насколько она затронет интересы «Газпрома». Однако необходимо понимать, что внесение поправок в газовую директиву ЕС лоббировалось именно с целью противодействия указанному газотранспортному проекту.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, —1.32%), Магнит (MGNТ RM, —1.13%), Полюс (PLZL RM, —4.83%), Polymetal (POLY RM, —3.37%), Распадская (RASP RM, —1.11%).

Акции НЛМК (NLMK RM, +2.73%) заметно подорожали на фоне сообщения о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 4 квартал 2018 года в размере 5.8 руб. на акцию. Таким образом, квартальная дивидендная доходность указанных бумаг составит порядка 3.6% от цены вчерашнего закрытия. Кроме того, Группа НЛМК сообщила об изменениях в дивидендной политике. Она предполагает выплату акционерам 100% свободного денежного потока в случае, если соотношение «Чистый долг/EBITDA» компании окажется ниже или равно 1.0.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +1.65%) существенно повысились на фоне публикации консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года. Очевидно, рост стоимости указанных бумаг был связан с тем, что текущие финансовые результаты авиаперевозчика оказались не столь слабыми, как ожидали участники торгов. По итогам 4 квартала Группа «Аэрофлот» существенно увеличила убыток до уровня 16777 млн руб. Тем не менее, по итогам 2018 года она получила прибыль в размере 5713 млн руб. Годовая прибыль Группы сократилась на 75.2%.

Как мы видим, даже существенный рост выручки и производственных показателей Группы «Аэрофлот» не позволяет авиаперевозчику увеличивать чистую прибыль в условиях сильного повышения цен на авиационное топливо. За минувший год указанный фактор привел к дополнительным расходам в размере 48 млрд руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное разнонаправленное отклонение. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.5%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия рублевого индекса МосБиржи с некоторым понижением.