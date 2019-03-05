Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок в основном пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на оптимистичное начало дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,8%. Инвесторы зафиксировали часть прибыли, несмотря на новости о финальной стадии торговых переговоров с Китаем. Сделка, по словам источников, может быть заключена уже в этом месяце.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра почти не изменяет своих позиций. Трамп при этом сообщил о намерении отменить льготный режим торговли с Индией и Турцией.

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,1%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%. На площадках Китая индексы изменяются разнонаправленно, на 0,5-1%. Власти КНР понизили прогнозы роста экономики страны в текущем году до 6-6,5% против предыдущего прогноза 6,5%, но в то же время объявили о ряде стимулирующих мер, включая сокращение налогов и увеличение инвестиций в инфраструктуру. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в феврале, по оценкам Caixin, снизился с 53,6 до 51,1 пункта.

Нефтяные фьючерсы с утра теряют порядка 0,5% после повышения накануне. Котировки Brent находятся выше 65 долл, а WTI – выше 56 долл. Негативное влияние на цены оказывают опасения относительно замедления роста мировой экономики и, как следствие, спроса на сырье. В целом котировки все еще поддерживают сокращения нефтедобычи ОПЕК+, которые, весьма вероятно, будут продлены во втором полугодии текущего года. Вечером во вторник Американский институт нефти представит еженедельный отчет по запасам.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника в небольшом минусе, продолжив безыдейную торговлю ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов. Утром вторника индикаторы могут стремиться ближе к поддержкам 2460 и 1170 пунктов.

Рубль при этом укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль осталась ниже 66 руб, опустившись ниже поддержки 65,80 руб. Пара евро/рубль, тем временем, опустилась ниже 74,70 руб. Рублевые “быки” не спешат сдавать свои позиции, а во вторник валютные пары, вероятно, продолжат консолидацию у обозначенных выше отметок.

Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, выйдут в умеренный минус ввиду ухудшения внешнего фона. Значительных изменений, однако, ожидать не стоит – основной для рынка РФ санкционный вопрос все еще окутан неопределенностью, а, значит, индексы ждет еще один день “боковика”.



