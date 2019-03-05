Рынок акций РФ в начале торговой сессии немного снизится на фоне ухудшившейся внешней конъюнктуры. Российская валюта пока продолжит стабилизироваться в узком коридоре 65,5-66 рублей против доллара.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается снижение индекса Мосбиржи в начале дня на 0,3% вблизи отметки 2465 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460 и 2450 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2480 и 2490 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Снижение правительством КНР целей по темпам роста ВВП окажет некоторое негативное влияние на спрос на развивающихся рынках, но оно будет отчасти компенсировано сопутствующим решением о снижении ставки НДС для крупных предприятий, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"На глобальном валютном рынке наметилось укрепление доллара к корзине валют, на внутреннем рынке пока сохраняется в силе консолидационный диапазон 65,5-66 по паре доллар-рубль", — оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня — 65,4-66,1 рубля, сказал Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились в рамках коррекции на 0,2-0,8% на фоне приближения заключения торговой сделки США с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижались – в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 – на 0,4%, однако индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai повышался на 0,2%.

Стоимость нефти снижается к уровням предыдущего закрытия на 0,4% — до 65,41 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро опустился до 1,1330 доллара против 1,1338 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник слегка снизился по индексам, несмотря на позитивную конъюнктуру мировых торговых площадок. Санкционные риски поддерживают отток капитала из фондов, инвестирующих в российские активы, говорят эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,17% — до 2473,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1185,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 20 копеек — до 65,74 рубля, евро — на 33 копейки, до 74,55 рубля, следует из данных Московской биржи.