Вчера Аэрофлот (AFLT RX – рекомендация пересматривается) опубликовал консолидированную отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, которая оказалась примерно на уровне наших ожиданий по выручке и чистой прибыли, но ниже нашей оценки EBITDA. За весь 2018 г. выручка увеличилась на 15% (здесь и далее – год к году) до 612 млрд руб., EBITDA (скорректированная на таможенные пошлины) сократилась на 40% до 34 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 75% до 6 млрд руб. В четвертом квартале, традиционно убыточном для российских авиаперевозчиков, выручка выросла на 13% до 145 млрд руб., тогда как EBITDA оказалась отрицательной, а чистый убыток увеличился по сравнению с 4 кв. 2017 г., составив 17 млрд руб.

Рост выручки при снижении рентабельности из-за увеличения топливных расходов. В 4 кв. 2018 г. пассажиропоток и пассажирооборот Группы Аэрофлот увеличились на 14% до 35 млн пассажиров и на 13% до 35 млрд пкм соответственно, причем темпы ускорились по сравнению с 3 кв. 2018 г. В то же время высокая конкуренция оказывает давление на динамику рублевых доходных ставок, а рентабельность остается под давлением на фоне опережающего роста топливных затрат в связи с высокими ценами на авиакеросин. Топливные расходы продолжили расти быстрее выручки – в 4 кв. они превзошли наши ожидания, увеличившись на 52% год к году до 50 млрд руб.

От Аэрофлота не стоит ждать высокой дивидендной доходности по итогам 2018 г. Результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО отражают снижение рентабельности при росте выручки и пассажирооборота. От компании не стоит ждать высокой дивидендной доходности по итогам 2018 г.: даже в случае выплаты 50% от чистой прибыли текущая дивидендная доходность составляет 3%. Сегодня менеджмент Аэрофлота проведет телефонную конференцию, на которой, по нашему мнению, интерес будут представлять комментарии по ожидаемой динамике доходных ставок, конкуренции на рынке и влиянию запрета на полеты в воздушном пространстве Пакистана на финансовые показатели компании.