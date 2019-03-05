Вчера Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) представила данные об объеме торгов за февраль. Общий объем (как и среднедневной) после сезонного падения в январе подрос на 6% за месяц. После двух слабых месяцев на 16% восстановились торговые объемы в облигациях (за вычетом однодневных бумаг), впрочем, они по-прежнему отстают от среднего уровня прошлого года. Кроме того, на 12% месяц к месяцу выросли объемы торгов на денежном рынке, и 10% прибавил валютный сегмент. Акции и деривативы показали более скромный результат – рост менее 5%. В то же время на общем торговом объеме сказалось то обстоятельство, что банки в феврале почти не использовали репо с Федеральным казначейством.

Высокая торговая активность на мировых рынках в феврале 2018 г. замедлила динамику год к году. Общий объем просел на 6% год к году, среднедневной – на 11%. Определенную роль здесь играет высокая торговая активность в феврале прошлого года, которая затронула глобальные рынки. Меньше всего это коснулось денежного рынка (всего минус 1% год к году), в остальных же сегментах падение составило от 15% до 30%. В марте динамика может развернуться, впрочем, скорее всего, 1 кв. будет не самым сильным в части комиссионного дохода.

Мы ждем дивидендную доходность около 8%. Среднедневной объем рублевых остатков на счетах сократился на 7% за месяц и на 12% относительно февраля 2018 г., но по-прежнему держится выше среднего значения за 4 кв. прошлого года. Долларовые остатки упали на 26% месяц к месяцу, остатки в евро выросли на 8%. Завтра биржа опубликует результаты за 4 кв. по МСФО. Завтра же наблюдательный совет должен дать рекомендации по дивидендам за 2018 г., и их размер сейчас является главным объектом внимания инвесторов. Мы оцениваем дивидендную доходность акций биржи на уровне около 8%.