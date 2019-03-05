Московская биржа (MOEX) опубликует результаты за 4к18 и 2018 г. по МСФО 6 марта.

По нашим оценкам, чистая прибыль в годовом сопоставлении выросла на 11,5%, до 5,4 млрд руб. на фоне превышения темпов роста операционных доходов над темпами роста операционных расходов (наши ожидания на 8,8% превышают консенсус-прогноз).

Мы также скорректировали свои прогнозы на 2019–2020 гг.: согласно нашим оценкам, снижение объема торгов на 7–8% будет компенсировано повышением процентных ставок, что окажет поддержку финансовым результатам; наш прогноз по прибыли на акцию на 2019 г. повышен всего на 2%. При коэффициенте дивидендных выплат 80% мы оцениваем уровень дивидендной доходности в 7,9–8,0% как устойчивый. Принимая кроме прочего во внимание среднегодовой рост прибыли на акцию на уровне всего 2,8% в 2018–2021 г., мы снижаем нашу прогнозную цену акций на горизонте 12 месяцев на 17%, до 116 руб., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 38%.

Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Прогноз результатов за 4к18. По нашим оценкам, за отчетный период комиссионные доходы МосБиржи выросли на 7,3% к/к благодаря доходам от операций на денежном рынке, а также от Услуг депозитария и расчетных операций на фоне увеличения оборота торгов на 2,0% к/к. Увеличение остатков средств на балансах участников рынка на 5,5% к/к оказало меньше влияния на чистый процентный доход, поскольку объем средств на рублевых счетах снизился на 13,3% к/к. Однако, как мы полагаем, повышение процентных ставок в 2п18 могло оказать поддержку чистому процентному доходу, и прочие финансовые доходы, по нашим оценкам, выросли на 9,1% к/к. Операционные расходы, согласно нашему прогнозу, повысились на 13,8% к/к и 10,0% г/г на фоне сезонных трендов и валютного фактора. В результате чистая прибыль, как мы полагаем, выросла на 5,1% к/к и на 11,5% г/г, до 5,4 млрд руб., при этом рентабельность EBITDA снизилась на 1,6 пп к/к, до 71%. Наши ожидания на 2,7–8,8% превышают составленный компанией консенсус-прогноз.

Прогноз дивидендов за 2018 г. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на объявлении дивидендов за 2018 г., учитывая, что ранее компания отменила выплату промежуточных дивидендов. Мы ожидаем, что Совет директоров сохранит свой консервативный настрой в отношении капитала НКЦ, негативное влияние на который может оказать рост волатильности, при этом коэффициент дивидендных выплат мы прогнозируем на уровне 83%, дивиденд на акцию – 7,25 руб., что предполагает дивидендную доходность на уровне 8% (на 5% ниже консенсус-прогноза). Мы понизили наш прогноз по дивидендам на 2019–2020 гг. на 9–11%, заложив устойчивый уровень дивидендных выплат в 80%.

Изменение прогнозов. Мы повысили прогноз прибыли на акцию на 2018–2019 гг. на 1–2%, однако прогноз на 2020 г. остался без изменений. Прогноз чистого комиссионного дохода на 2019–2020 гг. снижен на 2–4% в связи с пересмотром в меньшую сторону ожиданий в отношении торговой активности. Более высокий ожидаемый уровень процентных ставок стал причиной повышения прогнозов чистого процентного и прочих финансовых доходов на 25–33%. Оценка рентабельности EBITDA также была повышена на 1–2 пп. В связи с ожидаемым повышением операционной эффективности соотношение «расходы/доходы» по сравнению с нашим предыдущим прогнозом уменьшилось на 0,3–1,6 пп.

Оценка. Наша оценка МосБиржи основана на методе суммы составных частей. Мы используем прогнозное значение прибыли за 2020 г. и коэффициенты P/E, равные 16,8x (для комиссионного дохода, что соответствует оценке компаний–аналогов других развивающихся стран) и 7,4x (для чистого процентного дохода, наравне с целевым коэффициентом P/E Сбербанка). Это дает средний коэффициент P/E, равный 11,2x. Исходя из этого, текущий 47%-й дисконт в оценке МосБиржи к оценке аналогов развивающихся стран, на наш взгляд, выглядит неоправданным. Вместе с тем среди анализируемых нами компаний мы по-прежнему отдаем предпочтение Сбербанку, акции которого предлагают дивидендную доходность на уровне 7,3% даже при 40%-м коэффициенте дивидендных выплат.

Риски. Основные риски для наших прогнозов связаны с геополитическими факторами, денежно-кредитной политикой Банка России, регулированием, макроэкономической ситуацией и тарифами самой МосБиржи.