РУСАЛ 7 марта должен опубликовать свои финансовые результаты за 4К18. Мы прогнозируем, что выручка составит $2 275 млн (-22% кв/кв), EBITDA — $347 млн (-49% кв/кв), рентабельность EBITDA — 15.2% (против 23.2% в 3К), а скорректированная чистая прибыль окажется близкой к уровню безубыточности — $9 млн (против $338 млн в 3К).

На результаты окажет сильное неблагоприятное влияние краткий период продления лицензии OFAC, который привел к раскрытому ранее снижению продаж на 16% кв/кв и падению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (ПДС) на 9 пп. Также средняя цена реализации алюминия снизилась на $159/т из-за падения бенчмарка на Лондонской бирже металлов и сокращения премий реализации.

Мы считаем, что рынок не обратит внимания на результаты, учитывая, что в 1К19 санкции были сняты, и показатели санкционного периода не являются релевантными. Ожидаемый показатель EBITDA за 2018 в размере $2 147 млн достаточно высок и предполагает рост на 1% по сравнению с 2017.

Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА и считаем акции компании сильно недооцененными относительно ее доли в Норникеле (дисконт $2.2 млрд) и аналогов (EV/EBITDA 2019П 3.5x против среднего показателя по сектору 6.5x).