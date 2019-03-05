Новая неделя на рынке ОФЗ началась в спокойном режиме. Оборот торгов на МосБирже составил всего 9,0 млрд руб. (более половины этого объема пришлось на короткие выпуски). Доходности длинных и среднесрочных ОФЗ по итогам дня не изменились или прибавили до 3 бп, что было обусловлено преимущественно репозиционированием локальных игроков в преддверии аукционов. Худшую динамику показал ОФЗ-26226 (YTM 8,33%), выросший в доходности на 5 бп (-0,3 пп в цене). Ближний конец кривой сместился вниз еще на 3–7 бп, в то время как индексируемые на инфляцию ОФЗ и флоутеры закрылись практически без изменений. Облигации других развивающихся стран торговались разнонаправленно. Самое значительное изменение показал 10-летний выпуск Бразилии, прибавивший в доходности 4 бп. В то же время 10-летний выпуск ЮАР, напротив, опустился в доходности на 3 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов ОФЗ. Учитывая, что прошлую неделю облигации с фиксированным купоном завершили ростом, мы полагаем, что Минфин в этот раз может выбрать относительно длинные бумаги, в частности, ОФЗ-26225 (YTM 8,51%, в последний раз предлагался 4 недели назад) и ОФЗ-26226 (YTM 8,31%, 2 недели назад).



