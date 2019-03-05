Московская биржа завтра представит отчетность по МСФО за 4К18. Мы ожидаем, что результаты будут сильными на фоне увеличения оборотов биржи г/г, повышения тарифов, связанных с введение Единого пула обеспечения и роста процентных ставок в долларах. Наш прогноз в целом соответствует консенсус-прогнозу, и поэтому мы не ожидаем сюрпризов для рынка. Ключевым фактором для наблюдения инвесторов будет рекомендация по дивидендам за 2018 г. (вероятно, об этом компания также сообщит в среду). Мы ожидаем, что дивиденды на акцию составят 7,5 руб. при дивидендной доходности 8,2% против 6,7% в среднем за 2017-2018 гг. Акции биржи сейчас торгуются по коэффициенту 2019П P/E на уровне 9,3x, что предполагает дисконт 20% к среднему коэффициенту за 2017-2018 гг. в размере 11,6x. Таким образом, мы ожидаем, что акции получат поддержку в краткосрочной перспективе и поддерживаем наш позитивный взгляд на них.

Мы ожидаем, что комиссионный доход поддержат рост объемов торгов и повышение тарифов. По данным биржи, объем торгов вырос на 7% г/г в 4К18 после снижения на протяжении четырех кварталов подряд. Ключевые драйверы роста – это денежный рынок, деривативы и акции (+8%, 24% и 18% г/г соответственно). Повышение тарифов на 3-10% по валютным свопам, деривативам и репо с центральным контрагентом (с 1 ноября после введение Единого пула обеспечения) привело к росту эффективной доходности г/г (по нашей оценке, средняя доходность составит 0,28 б. п. в 4К18 против 0,27 б. п. в 4К17). В итоге комиссионный доход должен вырасти на 7% г/г в 4К18 до 6,2 млрд руб., по нашей оценке.

Чистые процентные доходы: повышение процентных ставок было нейтрализовано увеличением доли балансов в евро. Средние дневные клиентские балансы выросли на 13% г/г в 4К, однако, главным образом, на фоне роста балансов в евро (+30% г/г). В то же время рублевые и долларовые балансы (на долю которых приходится основная часть процентного дохода биржи) снизились на 9% г/г и на 5% г/г соответственно. Мы считаем, что негативный эффект был нейтрализован повышением на процентных ставок в долларах 1 п. п. г/г. В итоге мы ожидаем, что чистые процентные доходы составят 3,9 млрд руб. в 4К18, что на 3% выше г/г.

Операционные расходы: на них повлияли рост расходов на амортизацию и логистические расходы, связанные с торговлей зерном. По нашему прогнозу, операционные расходы за 4К18 вырастут на 10% г/г до 4 млрд руб. Это предполагает отношение расходов к доходам на уровне 39,5% (+1,7 п.п. г/г). Мы считаем, что ключевой фактор роста операционных расходов – это изменения в графике амортизации, тогда как денежные операционные расходы, по нашему прогнозу, выросли на 7% г/г. Вклад логистических расходов, связанных с торговлей зерном, в рост денежных расходов составляет примерно 2,5 п.п. и примерно 2 п.п. – в рост общих операционных расходов. Отметим, что расходы на логистику полностью переносятся на клиентов и отражены в выручке (таким образом, трейдинг сельхозпродукцией оказал чистый положительный эффект на отчет о прибылях и убытках биржи). В итоге, совокупные операционные расходы за 2018 г. вырастут на 8% г/г, находясь в середине прогнозного диапазона самой биржи на 2018 (+7-9% г/г)

Наш прогноз EBITDA и чистой прибыли соответствуют консенсус-прогнозу. По нашему прогнозу, EBITDA составит 7,1 млрд руб. при рентабельности 69,8%, а чистая прибыль – 4,9 млрд руб. (+3% г/г) за 4К18. Это соответствует EBITDA на уровне 27,2 млрд и чистой прибыли на уроне 19,2 млрд руб. за весь 2018 г. Наш прогноз EBITDA и чистой прибыли соответствуют консенсус-прогнозу. Мы пока не учитываем восстановление резерва в размере 0,9 млрд руб. в связи с банкротством Энергокапитала в 2К18, но не исключаем частичное его высвобождение в 4К18 (так как в ноябре биржа выиграла кассационную жалобу). По нашей оценке, данный резерв в целом соответствуют примерно 3-4% EBITDA и чистой прибыли за 2018 г.

Дивиденды – главный фактор для наблюдения. Московская биржа, судя по всему, в тот же день объявит о рекомендации Набсовета по дивидендам за 2018 г. Позиция по капиталу НКЦ остается сильной – коэффициент достаточности капитала Н1цк составляет 151% на 1 февраля 2019г. против минимума 100% по регуляторным требованиям и против комфортного для биржи уровня 120%. Хотя опасения инвесторов усилились после того как биржа воздержалась от промежуточных дивидендов, мы считаем, что у биржи нет причин не направить большую часть чистой прибыли на дивиденды, в соответствии с предыдущими выплатами. Мы ожидаем, что коэффициент дивидендных выплат составит 89% чистой прибыли за 2018 г. (что соответствует уровню 2017 г.), то есть 7,5 руб. на акцию. Это предполагает дивидендную доходность на уровне 8,2% против в среднем 6,7% в 2017-2018 гг.