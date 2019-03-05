Поводом для этого стало некоторое улучшение внешнего фона: доходность UST10 чуть снизилась относительно локального максимума – до 2,74%, а цены на нефть восстановили значительную часть потерь пятницы. Однако даже в совокупности с новостями о прогрессе в переговорах США и Китая это не оказало поддержки активам развивающихся рынков, и большая часть евробондов других ЕМ даже немного снизилась в цене. В результате российские бумаги выглядели лучше аналогов, но, как это было и на прошлой неделе, преимущественно подорожали среднесрочные выпуски – на 0,2–0,3 п.п., тогда как длинные выпуски были в плюсе всего на 0,1 п.п. Доходность RUSSIA’47 осталась на уровне 5,35%, а доходность RUSSIA’29 снизилась до 4,65%, и оба показателя сейчас находятся вблизи локального минимума. Пятилетний CDS-спред РФ при этом незначительно расширился – на 1 б.п. до 130 б.п. Мы по-прежнему считаем, что потенциал дальнейшего заметного снижения доходностей отсутствует, и бумаги пока продолжат торговаться в основном нейтрально. Даже если рынок по-прежнему будет получать хорошие новости о ходе переговоров по разрешению торгового конфликта между США и Китаем, это может быть скомпенсировано повышением доходности гособлигаций США. При этом остаются риски усиления санкционной риторики, а также возможного провала переговоров.

Большинство корпоративных бумаг также были в плюсе. В корпоративном сегменте вчера практически по всем бумагам также отмечался небольшой рост котировок. Так, например, в нефтегазовом секторе, большинство бумаг прибавили по 0,1 п.п. от номинала, а длинные евробонды Газпрома и LUKOIL’26 (YTM 4,7%) – по 0,2 п.п. Также минимальный рост (на 0,1 п.п.) продемонстрировали еврооблигации госбанков. Отметим, что выпуск SBERRU’21 (YTM 4,8%) предлагает доходность почти на 10 б.п. выше, чем более длинный старший выпуск SBERRU’22 (купон – 6,125%, YTM 4,4%), поэтому SBERRU’21 сейчас выглядит привлекательно относительно других бумаг госбанка. В металлургическом секторе большинство выпусков тоже оказались в небольшом плюсе, а ростом на 0,2 п.п. отличились короткие евробонды ALRSRU’20 (YTM 4%) и GMKNRM’20 (YTM 3,9%). Лучше рынка смотрелся SCFRU’23 (YTM 5,4%) – плюс 0,4 п.п., рост на 0,2 п.п. от номинала показали бумаги Фосагро и ГТЛК. Сегодня внешний фон неоднозначный: с одной стороны, доходность UST10 вчера вечером продолжила снижаться, что могло бы поддержать рост бумаг. С другой стороны, цены на нефть упали, а спрос на активы ЕМ начал угасать. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в небольшом плюсе.