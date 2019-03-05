Непростая вчера выдалась торговая сессия на американском фондовом рынке. За считанные часы биржевые индексы спикировали почти на 2%, хотя к закрытию большую часть потерь удалось отыграть. Ещё не всплыли окончательные подробности расследования спецпрокурора Роберта Мюллера против Трампа, так ещё вчера Конгресс США объявил о масштабном расследовании злоупотреблений действующего президента, причём цель демократы преследуют только одну – импичмент. Как ни странно, но под удар из-за этих расследований попадает не только сам Трамп, но и Россия, ведь именно её обвиняют во вмешательство в выборы и всячески пытаются это доказать. К тому же и закон в США уже новый готов для тех стран, которые вмешиваются в выборы, и новый санкционный пакет для РФ уже согласован. В общем, уже всё понятно, куда гнут демократы и кто будет виноват. Так что и для Трампа, и для России наступают непростые времена. Впрочем, когда они были простыми?

Сводный индекс азиатского региона пока взял передышку и закрыл торговую сессию вторника нейтрально. Рынки Китая показали рост почти на 0.4%, японский Никкей снизился на 0.5%, в Гонконге динамика почти нейтральная. На европейских площадках инвесторы тоже находятся в режиме ожидания, а биржи несут незначительные потери, в пределах 0.2%. Как ни странно, но опубликованные сегодня индексы деловой активности по странам ЕС за февраль оказались лучше ожиданий. Хотя это может даже быть расценено, как негатив, ведь теперь ЕЦБ может не спешить с новыми стимулами, а его заседание будет в четверг на текущей неделе.

На российском фондовом рынке опять преобладают продажи, что не удивительно. Ввиду растущих рисков новых санкций нерезиденты стремятся уменьшить вложения в наши активы. Под наибольшим давлением продолжает находиться банковский сектор. Так, акции Сбербанка теряют ещё 1.3% и приближаются к важному техническому уровню поддержки на рубеже 200 рублей, бумаги ВТБ теряют более 1.5%, держа курс к отметке 0.35. Также под давлением находятся и российские ритейлеры, что тоже неудивительно при дальнейшем падении реальных доходов населения. Лишь акции Лукойла продолжают демонстрировать самую лучшую и устойчивую динамику и прибавляют ещё более 1%. Бумаги Аэрофлота уже опустились ниже 100 рублей и теряют более 1.5%. Большие потери компания испытывает из-за высоких цен на топливо. Падение денежной базы и в банковском секторе тоже не очень хороший сигнал для российского фондового рынка.

В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи просел на 0.3%, до 2466 пунктов, валютный РТС потерял 0.4%, откатившись до 1181 пункта. Наилучшая стратегия – ждать более низких уровней, и в апреле, а то и мае покупать наиболее интересные дивидендные российские истории, такие как ФСК, ММК, Газпром, МТС, РусГидро, и др.

Рынок сырья после вчерашней коррекции сегодня показывает небольшое восстановление. Индекс промышленных металлов подрастает почти на 1%. Около 1.2% прибавляет в цене медь, почти на 2% растёт никель. Цена тройской унции золота снижается ещё на 0.1%, оставаясь в районе 1286$. Котировки нефти марки Brent во вторник показывают нейтральную динамику у отметки 66$ за баррель.

На глобальном валютном рынке продолжает плавное укрепление американский доллар. Индекс доллара уже несколько недель держится в диапазоне 96-96.5, при этом созревают предпосылки для выхода из него наверх. Ключевая валютная пара уже несколько недель торгуется в коридоре 1.13-1.14. Пока весь фундаментал говорит не в пользу евро, но сильный доллар очень не хочет видеть Трамп, который постоянно об этом говорит и пишет. Многое решится в четверг, после выступления главы ЕЦБ М.Драги. Похоже, стимулы от европейского регулятора будут отложены до июня, ввиду будущих выборов в Европарламент.

Фьючерсы на основные американские индексы показывают пока абсолютно нейтральную динамику, но в любой день может появиться более серьёзный негатив в расследовании против Трампа, и это может привести к настоящему обвалу.