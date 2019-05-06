Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фоне
Российский рынок акций и рубль значительно снизятся на резко негативном внешнем фоне. Угрозы американского президента Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров привели к падению азиатских площадок, стоимости фьючерсов на нефть марки Brent, что будет оказывать значительное давление на российские активы.
ПРОГНОЗЫ
Тема торговых противоречий США и Китая вновь выходит на первый план, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.
"На прошлой неделе состоялся очередной раунд торговых переговоров между странами, после которого стороны давали стандартные комментарии о продуктивности дискуссии и близости к заключению соглашения. Однако в воскресенье президент США Дональд Трамп неожиданно для участников рынка объявил об увеличении импортных пошлин для китайских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов с 10% до 25% с 10 мая, а также упомянул о возможности расширения 25%-ной пошлины на весь китайский импорт", — комментирует эксперт.
Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с сильным понижением до 1%, в районе 2555-2560 пунктов.
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как на редкость неблагоприятное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с сильным понижением", — комментирует он.
"Сегодня рубль будет находиться под негативным влияниям падения котировок нефти и общего пессимизма инвесторов относительно разрешения торговых противоречий между США и Китаем. Можно предположить, что Трамп нацелился стимулировать экономику США через дешевую нефть, поскольку его влияние на ФРС несколько ослабло. Поэтому котировки нефти продолжат находиться под давлением, а, следовательно, и российский рубль", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".
По его прогнозу пара доллар-рубль проторгуются в диапазоне 64,8-65,7 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США завершили пятницу в плюсе на данных о снижении безработицы до минимума за 50 лет, NASDAQ обновил рекорд.
Биржи Китая падают в понедельник более чем на 5% на фоне угроз американского президента Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров, остальные основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона падают на 0,79-6,5%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai падает на 6,5%, гонконгский Hang Seng Index — на 3,3%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,91%. Торги на биржах Японии и Южной Кореи не проводятся в связи с национальным праздником, японский Nikkei 225 по итогам последних торгов 26 апреля снизился на 0,22%, южнокорейский KOSPI по итогам пятницы опустился на 0,74%.
На этом же фоне фьючерсы на американские фондовые индексы с утра падают на 1,64-1,94%.
Стоимость нефти падает на 2,02% — до 69,42 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро снижается на 0,15% — до 1,1194 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций завершил месяц снижением основных индексов на фоне фиксации прибыли игроками, отмечают эксперты рынка.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,41% — до 2559,32 пункта, индекс РТС — на 0,52%, до 1248,39 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 36 копеек — до 65,08 рубля, евро — на 18 копеек, до 72,94 рубля, следует из данных Московской биржи.
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