Согласно оперативным данным Росстата, недельная инфляция с 23 по 29 апреля составила 0,1%. Уровень среднесуточной инфляции в апреле оставался умеренным 0,009% (за март 2019 года 0,001%, а за апрель 2018 года 0,013%). В результате годовой уровень инфляции на 30 апреля снизился до 5,1% г/г (на конец марта 5,3% г/г).

За отчетную неделю опережающими темпами продолжали дорожать продукты питания: пшено, хлеб, свинина, баранина, рыба, капуста, лук, морковь, картофель, яблоки. Цены на бензин не изменились. Подешевели: яйца, куриное мясо, сахар, огурцы и помидоры.

Оперативные данные свидетельствуют, что инфляция в конце апреля продолжает находиться ниже базового прогноза ЦБ. Есть все основания полагать, что дальнейшее движение инфляции в 2019 году будет более умеренным, чем прогнозировал регулятор.

Наши оценки на основе инфляционных данных показывают, что параметрические основания для снижения ключевой ставки появятся уже в июне. Правда, потенциал снижения ключевой ставки в 2019 году ограничен. Для вторичного снижения ставки в течение ближайшего года тренд инфляции должен снизиться сильнее текущих ожиданий МЭР (4,3% на конец 2019 года, прогноз ЦБ 4,7%-5,2%).

Согласно обновленному 30 апреля консенсус-прогнозу Refinitiv (ранее Reuters), только 14% опрошенных аналитиков ожидают снижения ключевой ставки в июне. Зато 71% прогнозируют ее снижение в 3 квартале текущего года. В то же время, 36% экспертов считают, что в 2019 году ключевая ставка будет снижена не менее 2-х раз. Наши оценки показывают, что прогнозы относительно двойного снижения ключевой ставки в текущем году излишне оптимистичны.

Не стоит забывать, что в последние месяцы главным аргументом ЦБ для сохранения умеренно-жесткой монетарной политики остаются высокие внешние и геополитические риски, опосредовано связанные с показателями внутренней инфляции. Вчерашний выпад Трампа в сторону Китая подтверждает объективность опасений регулятора.

В соответствии с нашим прогнозом инфляция во втором полугодии продолжит снижение, а на конец года составит 4,6%.

Какую тактику выберет Банк России остается не ясно. Промедление в принятии решения может привести к тому, что снижение ставки придется отложить на конец 2019 года – начало 2020 года. В результате высокая реальная процентная ставка не будет способствовать ускорению роста экономики России. С другой стороны, снижение ставки в июне не создаст угроз для макроэкономической стабильности и поддержит результативность масштабных национальных проектов, старт которых запланирован на текущий год. Но при этом регулятору придется отойти от принципа консервативности в условиях сохранения внешних рисков.