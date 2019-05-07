Мировые рынки вчера довольно стойко выдержали угрозу развязывания торговой войны между США и Китаем. По итогам дня Индекс Dow Jones потерял лишь 0,25%, а Индекс S&P 500 — 0,45%, хотя еще рано с утра фьючерсы на них падали более чем на 2%.

Похоже, что финансовый мир не особо поверил в то, что Трамп своим решение ввести пошлины на китайские товары сорвет подписание торгового соглашения между двумя странами. Прошла информация, что делегация Китая пока еще собирается прибыть в США для проведения очередного раунда переговоров.

Индекс Мосбиржи вчера потерял символические 0,05%, причем акции Сбербанка и «Норильского Никеля» закрылись в плюсе, что свидетельствует о том, что исхода нерезидентов с российского рынка акций не наблюдается.

Правда сегодня с утра американские фьючерсы торгуются более чем в полупроцентном минусе, не нашлось сил для хорошего отскока и у азиатских площадок. Отошла от вечерних максимумов и нефть. Это говорит в пользу того, что наш фондовый рынок откроется в минусе – потери в первый час торгов могут составить около 0,4%.

На утренней просадке можно рискнуть и попробовать спекулятивно купить акции того же Сбербанка и Московской биржи, которая в пятницу последний день будет торговаться с дивидендами. Мы считаем, что Индекс Мосбиржи перед летней пост-дивидендной коррекцией еще вполне может обновить исторические рекорды, поднявшись выше отметки 2600 пунктов.

Сегодня вчерашний сценарий – утренняя просадка и ее откуп в течение дня, может повториться.

Нет у нас оптимизма в отношении «Газпрома», который вчера закрылся в районе сопротивления 165 руб, а сегодня, похоже, имеет все шансы скорректироваться.

Решение о покупке акций металлургов будем принимать завтра, когда ЦБ опубликует объем покупки валюты в рамках бюджетного правила на май и начало июня. Не исключено, что из-за большого числа праздничных дней в мае для избежания сильного давления на рубль и соответствующего этому росту инфляции регулятор будет покупать валюты меньше ожидаемых около 21 млрд руб в день.

От этой величины будет зависеть динамика рубля в ближайшее время. Наиболее актуальным диапазоном является коридор 65-66 руб за доллар, но попытки уйти ниже отметки 65 вполне реальны.

До прояснения судьбы торгового соглашения и объема нефти, который Иран намерен поставлять на «серый рынок» в обход санкций США, нефть будет продолжать стремиться двигаться вверх к первой своей цели 75 долларов за баррель.