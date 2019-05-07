Индекс Мосбиржи может вернуться в нижнюю половину диапазона 2550-2600 пунктов
Появившиеся в воскресенье заявления президента США Д. Трампа о намерении с 10 мая повысить пошлины на китайский импорт с текущих 10% до 25% вчера получили подтверждение после выступления перед журналистами американского торгового представителя Р. Лайтхайзера. Причиной данного решения стало то, что Пекин якобы не соблюдает взятые ранее на себя обязательства и затягивает переговорный процесс. Таким образом после четырех месяцев «успешных и продуктивных» переговоров глобальные рынки вместо торговой сделки увидели эскалацию конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Главный вопрос в том, в каком ключе теперь пойдут торговые переговоры после увеличения пошлин. У участников рынка также пока нет уверенности, что намеченный на конец текущей недели визит китайской делегации все–таки состоится, хотя сам Р. Лайтхайзер сообщил о возобновлении переговоров 9-10 мая. По нашему мнению, ухудшение ситуации между США и Китаем значительно отдаляет стороны от заключения сделки и выступает серьезным триггером, который будет придавливать рынки в ближайшие недели и негативно скажется на динамике ключевых индексов. Между тем мы рассчитываем на то, что большая уязвимость китайской экономики, чем американской перед пошлинами создает необходимость для дальнейших взаимных обсуждений. При этом здесь некоторого позитива добавляет информация о готовности Китая расширить пакет мер поддержки экономики, среди которых снижение налогов, стимулирование потребления и снижение процентных ставок по кредитам.
Что же касается российского рынка, то вчера индекс МосБиржи вслед за мировыми площадками перешел к снижению, но к концу дня отыграл падение благодаря отскоку нефтяных котировок. Учитывая сохраняющееся выраженное ухудшение аппетита к риску на мировых рынках, сегодня ожидаем возвращение индекса МосБиржи в нижнюю половину диапазона 2550-2600 пунктов.
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