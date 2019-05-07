Защитные бумаги - "Алроса", ГМК "Норникель" и Мосбиржа
Вчера торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста в 1-м эшелоне стали акции Мосбиржи (+1,46%). Лидерами снижения стали акции Северстали (-2,12%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,00-65,50.
Реакция рынка на внешние события умеренная. Рынки вначале интерпретировали новость как возможный новый виток торговой войны между США и Китаем. Однако, пока нет четких сигналов, что готовящаяся сделка сорвется. Я полагаю, что до пятницы рынки не продемонстрируют сильной коррекции. Снижение вызвано преимущественно техническими факторами. Достижение Индексом S&P локального максимума отыгрывается спекулянтами на понижение. Российский рынок будет следовать в тренде внешних площадок. Защитные бумаги, на мой взгляд – Алроса, ГМК Норникель, Мосбиржа.
Банки снизили ставки по депозитам. Ожидаем увеличение притока в облигации. Частные инвесторы проявляют интерес к фондовому рынку в целом и к облигациям, как хорошим альтернативам депозитов. Разница в доходности по ОФЗ и депозитам госбанков уже, порой, превышает 3 п.п. По корпоративным облигациям разница достигает 4 п.п. для бумаг 1-2 эшелона, что существенно.
Ожидаю разнонаправленную динамику. Рынки будут двигаться в тренде внешних площадок. Прогноз: диапазон 2560-2580 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.
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