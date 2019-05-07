Северсталь объявила о подписании обязывающего соглашения о продаже Абинскому электрометаллургическому заводу предприятия Северсталь – Сортовой завод Балаково за 215 млн долл. Компания рассчитывает завершить сделку в 1п19 после получения разрешения от регулирующих органов.

Наш комментарий: В настоящий момент производственные мощности сортового завода Балаково загружены не полностью: в 2018 г. загрузка мощностей по выпуску проката для строительной мощности (в общей сложности 1 млн т) составила 88%. По нашим оценкам, сумма сделки соответствует оценке EV/EBITDA примерно в 6x, что близко к справедливому уровню для российских сталелитейных компаний, и всего 1,6% от рыночной капитализации компании. Исходя из этого мы расцениваем данную новость как нейтральную для Северстали.



