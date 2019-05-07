По итогам вчерашних торгов ставки овернайт резко снизились. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа упала до 7,40% (-62 бп), а средневзвешенная ставка овернайт на межбанке опустилась до 7,28% (-45 бп). На прошлой неделе в преддверии длинных праздничных выходных банки сформировали солидный запас ликвидности, в том числе за счет бюджетных расходов. Баланс средств банков на корсчетах в ЦБ вчера утром вырос до 2,49 трлн руб. (+807 млрд руб.), что значительно превышает уровень ликвидности, необходимой банкам на последнем этапе периода усреднения. Тем не менее Банк России вчера не стал осуществлять операции тонкой настройки, возможно, чтобы ослабить давление на ставки, которое заметно возросло перед праздниками. Напомним, в конце апреля ставка RUONIA находилась на отметке 7,96%, а ставка однодневного валютного свопа держалась в районе 8%. Сегодня очередной период усреднения резервов завершается, и ставки овернайт, как мы полагаем, останутся низкими, даже если Банк России, объявит о проведении депозитного аукциона тонкой настройки.

Остальные ставки в понедельник также снижались. В частности, 3-месячная ставка MosPrime опустилась еще на 3 бп, до 8,25%. Котировки FRA не изменились, хотя ставки процентных свопов на большинстве отрезков кривой снизились на 2–3 бп. Кривая NDF и кросс-валютных свопов сместилась вниз на 6 бп.