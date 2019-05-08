Во вторник на наш фондовой рынок давило беспокойства инвесторов по поводу торговых переговоров между США и Китаем. В случае эскалации торговой войны может пострадать мировая экономика. Индексы МосБиржи и РТС закрылись на отрицательной территории. Кроме того, не оправдались завышенные ожидания инвесторов по дивидендным выплатам компании «Башнефть». Совет директоров компании рекомендовал направить на дивидендные выплаты 27,7% чистой прибыли компании, а многие инвесторы надеялись на 50% дивиденды. Поэтому, простые и обыкновенные акции этой компании были среди лидеров снижения. История с дивидендными выплатами Башнефти показывает, что после окончания дивидендного периода (19 июля) индекс МосБиржи может снизиться ниже знаковой поддержки 2540 пунктов.

Котировки американских акций вчера также упали. Биржевики с Уолл-стрит переживают по поводу того, что повышение ввозных пошлин на китайские товары планируется на пятницу. «Признаки того, что переговоры могут сорваться, служат движущей силой роста спроса на безрисковые активы, – сказал основатель Kenny’sCommentaryLLC Питер Кенни. – Примечательно, что не только торговые переговоры, похоже, зашли в тупик, но и, что особенно важно, появилось ощущение, что Китай пытается изменить ключевые условия торгового соглашения». Китай — это гигант, спавший в посудной лавке, а твиты Трампа, образно говоря, перебили в этой лавке посуду, и гигант проснулся. Что ждать от «гиганта-Китая», никому неизвестно, но эскалация напряженности между США и Китаем по торговым вопросам понизила шансы на то, что соглашение будет достигнуто еще до того, как администрация Трампа повысит пошлины.

Инвестиции в акции — это «инвестиции ожиданий прибыли». Если аналитики начнут пересматривать прогнозы компаний по прибыли из-за роста пошлин инвестиции в американские акции станут менее привлекательными. Главный стратег по фондовому рынку США в UBS Кит Паркер полагает, что если пошлины на $200 млрд. объем китайского импорта будут повышены с 10% до 25%, то это может понизить прибыль компаний из S&P 500 на 2% и более. В случае, если разразится полномасштабная торговая война, это может понизить прибыль на 7%. Прогнозы UBS по индексу S&P 500 колеблются в пределах 600 пунктов в зависимости от того, по какому сценарию будут развиваться торговые отношения США и Китая. Сейчас S&P 500 находится около верхней границы этого интервала, отмечает Кит Паркер. (Рейтер). Поэтому сейчас нет речи об агрессивных покупках. Инвесторы не будут далеко отходить от кнопки «продать все».

Поскольку Китаю торговое соглашение нужно еще больше чем США (за последние годы он не смог внутренний рынок, который смог бы «переварить» большое количество экспортируемых в США товаров), то компромисс будет найден. Если не на этой неделе так через неделю. Вопрос только в том выдержат ли у инвесторов нервы или во время очередной демонстрации мускулов США и Китая их охватит паника и они нажмут на кнопку «продать все».