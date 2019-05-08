По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,57%, но остался выше отметки 2550 пунктов. Снижение могло бы быть и большим, учитывая падающие весь день американские и европейские площадки: немецкий DAX вчера стал легче на 1,58%, Dow Jones упал на 1,79%, а S&P 500 на 1,65%.

Пока снижение западных рынков вписывается в коррекцию, обвала нет, и это значит, что крупные инвесторы не верят в то, что торговое соглашение между США и Китаем не будет подписано хоть в какой-то форме. Очередной раунд двухдневных переговоров начнется завтра, и не исключено, что по их итогам рынки получат новые позитивные данные.

На российском рынке также сильных распродаж замечено не было. Небольшое снижение относительно основных зарубежных площадок объясняется как существенным отставанием роста Индекса Мосбиржи от ведущих западных индикаторов, так и приближением периода дивидендных отсечек по крупнейшим отечественным эмитентам.

Сегодня с утра внешний фон складывается слабо позитивный. Американские фьючерсы отскочили от минимумов вчерашнего дня, находятся на уровне закрытия фондовой секции Мосбиржи во вторник и подают сигналы к росту.

Поэтому, скорее всего, наш рынок откроется в слабом плюсе и имеет хорошие шансы немного подрасти, если внешний фон продолжит улучшаться. Однако всего говорит в пользу того, что Индекс Мосбиржи намерен залечь в боковик с границами 2550-2585 пунктов, из которого его могут выбить новости с переговорного процесса между Китаем и США.

Интересными для спекулятивных покупок по-прежнему остаются акции Сбербанка и Мосбиржи. Сегодня к ним может присоединиться нефтянка на фоне ожидаемого роста цен на нефть.

Вчера, кстати, нефтяные котировки в очередной раз уходили ниже отметки 70 долларов за баррель, но закрепиться там не смогли. Это говорит о том, что нефти хорошо бы сначала сходить в район хотя бы 73 долларов, где и принимать дальнейшее решение: идти выше или всерьез тестировать линию поддержки восходящего тренда в районе 68,5 доллара за баррель.

У рубля, стойко выдержавшего вчерашний негативный фон, есть хорошие шансы уйти ниже отметки 65. Сегодня с утра доллар показывает признаки ослабления к основным мировым валютам. Так, пара евро-доллар пытается закрепиться выше отметки 1,12. Однако среднесрочные прогнозы на российскую валюту печальные, что связано прежде всего с политикой наших монетарных властей на ослабление курса рубля, в том числе и за счет покупок валюты на открытом рынке. Вероятность ослабления рубля в район 66 до конца мая очень велика.

Завтра на российском рынке выходной и ближе к вечеру нужно принимать решения о переносе позиций. Мы считаем, что если сегодня внешний фон не развернется в «красную» зону, то спекулятивные и среднесрочные лонги можно оставить.

Новости с переговоров между США и Китаем появятся скорее всего не раньше вечера четверга, а других рисков на инвестиционном горизонте пока нет.