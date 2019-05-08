Российский рынок акций во вторник плавно снижался на протяжении всей торговой сессии, при этом обороты торгов были повышенными. Во второй половине дня снижение мировых фондовых индикаторов и нефтяных цен приняло почти отвесный характер, что вызвало аналогичную динамику и на нашем рынке.

Кроме того, усилению опасений относительно ухудшения ситуации в мировой экономике способствовало еще одно снижение прогнозов глобального экономического роста, на этот раз от Еврокомиссии.

За океаном все-таки произошло ускорение распродаж на фоне опасений по поводу торгового противостояния КНР и США. Индекс S&P 500 провалился на 1,6%, сходив к ближайшему горизонтальному уровню поддержки на 2865 п. Вопрос начала восстановления или же продолжения текущей коррекции по S&P 500 сейчас целиком лежит в плоскости итоговых решений по поводу торговой сделки. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, переговоры с китайской стороной были завершены на 90%, однако в последние дни наблюдалось существенное отступление. Вице-премьер КНР Лю Хэ, посетит Штаты для торговых переговоров 9-10 мая. Вероятность полного отказа от сделки невысокая.

Из тяжеловесных голубых фишек в России ключевую роль в снижении рынка в целом вчера сыграли бумаги Лукойла (-1,3%), Норникеля (-1,7%), Татнефти-ао (-1,9%).

В Лукойле в качестве ближайшего ориентира и важной поддержки выделяем область 5100-5200 руб. По мере приближения к этим отметкам накопление длинных позиций, на наш взгляд, выглядит интересным. Бумаги Норникеля в текущих условиях оценены более чем справедливо, так что их откат вполне логичен. При прочих равных существенного потенциала для опережающего роста акций ГМК мы сейчас не наблюдаем. По обыкновенным бумагам Татнефти пока также весьма сдержанный взгляд. В нефтяном секторе акции Роснефти и Газпром нефти, на наш взгляд, выглядят привлекательней.

Около миллиарда рублей накануне наторговали в акциях Башнефти. Основной оборот пришелся на более ликвидные привилегированные акции, потерявшие 8,4%. Участники рынка отыгрывали более низкие дивиденды компании, чем ожидалось. Не исключено, что в отсутствие локальных драйверов для роста в ближайшей перспективе бумаги нефтяной компании могут остаться под умеренным давлением.

Лучше остальных накануне выглядели отрасли, ориентированные на внутренний рынок. В частности, несмотря на общее падение российского рынка, отраслевые индексы электроэнергетики (+0,67%) и потребительского сектора (+0,45%) закрывались не положительной территории. В текущих рыночных условиях, когда курс рубля выглядит относительно стабильным, а на рынке сохраняются устойчивые ожидания дальнейшего снижения рублевых ставок, акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, способны показывать динамику лучше индекса.

В ликвидных бумагах энергетического сектора в среднесрочной перспективе можно выделить Юнипро. Кроме того, крайне дешево выглядят акции Интер РАО, но этим бумагам нужен дополнительный драйвер, например в виде увеличения доли чистой прибыли, которая должна идти на дивиденды. В потребительском секторе сохраняется потенциал в бумагах X5 Retail Group, Детского мира и долгосрочно в М.Видео.

В целом по индексу МосБиржи общая картина пока остается неизменной. В качестве сигнальной зоны, спуск ниже которой будет говорить о существенном ухудшении картины, выступает область 2520-2540 п. Тем не менее в базовом раскладе в ближайшие дни пробоя этих рубежей не ожидаем, хотя конкретно сегодня нет и причин для существенного роста.

При этом среднесрочный восходящий тренд все еще актуален и не исключено, что до начала пика дивидендных отсечек индекс МосБиржи при стабильном фоне может переписать исторические максимумы, заскочив чуть выше 2600 п.

На рынке нефти накануне произошел повторный спуск ниже круглой отметки в $70 за баррель Brent. Тем не менее пока фаза снижения укладывается в обыкновенный формат технической коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области $68-69. Если не реализуется негативный сценарий с отменой торговой сделки между США и КНР, то котировки нефтяных фьючерсов могут остановить снижение и продолжить консолидацию в диапазоне $68-75.

Российский рубль тем временем продолжает находиться чуть выше 65 относительно американского доллара. Причин для снижения курса USD/RUB ниже этой отметки сейчас не наблюдается. Наоборот, краткосрочные риски смещены в пользу умеренного ослабления национальной валюты. Курс доллара может приблизиться в район 66 на фоне ожиданий роста покупок валюты со стороны ЦБ со следующей недели.

Среди важных событий сегодня ожидается продолжение серии заседаний советов директоров российских компаний, в повестку которых включен вопрос определения размера рекомендуемых дивидендов. В частности, заседания запланированы у Юнипро, МРСК Северо-Запада.

Напоминаем, что завтра на российском рынке выходной день, но уже в пятницу торги на Московской бирже будут проходить в обычном режиме.

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P поднимаются всего лишь на 0,02%, нефть Brent в плюсе на 0,54%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет в совсем незначительном минусе относительно уровня закрытия вторника.