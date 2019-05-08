Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть коррекционно растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 1,8-2,1% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы воспользовались неожиданным обострением торгового конфликта для фиксации прибыли. Тем временем ничего столь уж драматичного пока еще не произошло – китайская делегация не отменила визит в Вашингтон, назначенный на четверг и пятницу. В США, однако, пока не отказываются от планов по повышению пошлин на импорт китайских товаров уже с этой пятницы.

Фьючерс на индекс S&P500 утром почти не изменяет позиций.

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%. Дополнительный негатив в регионе создало снижение Еврокомиссией прогнозов по росту экономики еврозоны в этом и следующем году на фоне торговых противостояний.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,5%. На рынках Китая индексы теряют порядка 0,5-1%. Инвесторы, помимо торгового фактора, также учитывают в ценах данных о резком сокращении профицита торгового баланса КНР в апреле и неожиданном падении экспорта из страны на 2,7% г/г (ожидалось +2,3%). Импорт при этом увеличился на 4% г/г вопреки ожиданиям снижения на 3,6%.

Нефтяные фьючерсы утром растут в пределах 1%, восстанавливаясь после падения накануне, обеспеченного общим уклонением инвесторов от риска. Котировки Brent удерживаются выше поддержки 69,20 долл, а для WTI – выше 60,60 долл. Опубликованные накануне данные Американского института нефти показали рост запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей, однако запасы бензина упали на аналогичную величину. В любом случае данные внушают некоторый оптимизм, так как отчет Минэнерго США неделей ранее свидетельствовал о скачке запасов нефти почти на 10 млн баррелей.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника снижением, оставаясь выше поддержек 2560 и 1235 пунктов соответственно. В ближайшие дни существует опасность пробоя указанных значений с перспективой движения индексов к 2540 и 1225 пунктам соответственно. Закрепление ниже последних уровней, в свою очередь, будет говорить о рисках ускорения продаж и перехода к полноценному нисходящему тренду.

Рубль накануне умеренно ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 65,60 руб, преодоление которого откроет дорогу к 66 руб. Пара евро/рубль находится ниже сопротивления 73,50 руб, пробитие которого нацелит ее на 74 руб. Пока что рублевые “медведи” сдержанны в своих действиях, но уже готовы перейти к более серьезной атаке на российскую валюту.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут почерпнуть некоторый позитив из восстановления нефтяных цен и выйти в небольшой плюс. В остальном мировые настроения, однако, остаются пессимистичными, а перспектива заключения торгового соглашения между США и КНР уже не представляется столь определенной. В среду фондовые и сырьевые площадки останутся под давлением, хотя не исключен и некоторый коррекционный рост.