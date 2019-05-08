Движение инфляции - сигнал Банку России для снижения ставки уже в июне
По данным Росстата, прирост индекса потребительских цен в апреле перешел к замедлению, опустившись до 5.2% г/г против 5.3% г/г в марте. Результат минимально превзошел наши оценки на основании недельных данных (5.1% г/г), однако, все равно преподнес положительный сюрприз. В то время как рост цен на продовольственные товары сохранился на уровне 5.9% г/г, инфляция в сегменте товаров длительного пользования уверенно замедлилась, с 4.7% г/г до 4.5% г/г. Такая динамика еще раз подтверждает, что инфляционные риски, связанные с повышением ставки НДС и скачком цен на бензин, исчерпывают себя.
В сезонно-сглаженных компонентах инфляционная картина также улучшилась. Тренды цен на все крупные категории товаров зафиксировали снижение. Рассчитываемая нами трендовая базовая компонента инфляции (с искл. продуктов, топлива, тарифов и табака) опустилась ниже 4.0% (3.9% 3м/3м с искл. сезонности против 4.1% в марте), подтверждая, что инфляция прошла локальный пик в марте.
Такое движение инфляции является дополнительным положительным сигналом для регулятора и подкрепляет нашу позицию о вероятности снижения ключевой ставки уже на следующем заседании 14 июня (SGe: —25 бп).
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