По данным Московской биржи, оборот на рынке акций снизился в апреле на 31% г/г до 904.5 млрд руб. С корректировкой на облигации овернайт, оборот торгов на рынке облигаций вырос на 24% до 2.3 трлн руб.; принимая во внимание сделки прямого репо с ЦБ, оборот на денежном рынке снизился на 1.1%. Обороты на валютном рынке упали на 3.1%, а на рынке деривативов — на 23.3%. Общий оборот снизился на 4.6% г/г. Средства участников рынка упали на 7.4% м/м / 6.7% г/г до 646 млрд руб., а рублевые средства, которые генерируют основной процентный доход, упали на 5% м/м (-21% г/г) до 73 млрд руб.

Наше мнение. Опубликованные результаты оказались слабыми, из-за сильной волатильности на рынках, которая наблюдалась в апреле прошлого года после введения санкций на РУСАЛ.