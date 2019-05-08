Очередной период усреднения (апрель-май) вчера подошел к концу. По состоянию на вчерашнее утро у банков сохранялся значительный запас свободных резервов, так что ЦБ провел депозитный аукцион тонкой настройки, в результате которого из системы было стерилизовано 1,35 трлн руб. ликвидности. Это приостановило дальнейшее снижение однодневных ставок и спровоцировало некоторую волатильность в сегменте овернайт в конце дня. В условиях низкого уровня рублевой ликвидности ставка однодневного валютного свопа вечером достигла уровня оффера ЦБ, хотя большую часть дня она торговалась вблизи отметки 7,55%. В рамках этого инструмента банки заняли у регулятора 68 млрд руб. Средневзвешенная ставка составила 7,71% (+31 бп). RUONIA в понедельник опустилась до 7,37% (-59 бп), а во вторник, вероятно, поднялась в район 7,50%.

Сегодня стартует очередной период усреднения, что, на наш взгляд, должно увеличить спрос на ликвидность в ближайшие сессии. Согласно прогнозам Банка России, на этой неделе через бюджетный канал в систему поступит около 400 млрд руб. ликвидности, однако мы все равно считаем, что в системе может ощущаться ее недостаток. Вчера банки увеличили объем размещения на депозитах в ЦБ до 1,21 трлн руб. (+267 млрд руб.), что наполовину нивелирует эффект от притока бюджетных средств. Кроме того стоит отметить, что сегодня, после двухнедельного перерыва, Минфин возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ, что также может способствовать некоторому оттоку ликвидности с рынка. Мы полагаем, что остатки средств на корсчетах банков сегодня не превысят уровень 2,4 трлн руб., который мы считаем довольно умеренным для начала периода усреднения в преддверии длинных выходных.

Прочие ставки вчера двигались разнонаправленно. 3-месячная MosPrime осталась на отметке 8,25%, ставки FRA также завершили день без заметных изменений. Между тем ставки процентных свопов снизились примерно на 2 бп по всей длине кривой, тогда как ставки NDF и кросс-валютных свопов повысились на 2-4 бп.