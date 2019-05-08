Минфин объявил объем покупок валюты. Он превышает предыдущий на 17%. Увеличение связано с ростом цены на нефть.

На курс рубля, по моему мнению, данное обстоятельство сильно не повлияет. Макроэкономическая картина улучшается. Инфляция снизилась на 0,1 п.п., к концу первого полугодия можно ожидать ее снижения ниже 5% в годовом выражении.

Спрос на ОФЗ пока достаточно высокий, поскольку доходность этих бумаг находится на уровне 8,15% и не снижается.

Рубль будет реагировать на динамику нефти и фондовых рынков. В фокусе сейчас обострение торгового конфликта США и Китая (пока только на словах), но, если стороны объявят о разрыве переговоров по заключению соглашения о торговле, то рынки усилят коррекцию, а нефть может опуститься в диапазон $60 — 70 за барр. Тогда пара USD/RUB может вернуться в диапазон 66 — 68.

Но, на мой взгляд, шансы на то, что торговая война разгорится с новой силой, не очень высоки, у сторон больше поводов договориться. Ожидаю, что до конца недели рубль будет торговаться в диапазоне 65 — 66 к доллару.