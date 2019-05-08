Сегодня инвесторы оценивают масштабную распродажу, которая наблюдалась в США днем ранее. Иена и золото выросли, поскольку спрос на некоторые активы-убежища вырос. Индекс Russell 2000 упал на —2,02%, а индекс DOW упал на меньшую величину (-1.79%). Тренд поведения инвесторов понятен – до того как не будет ясность относительно торгового соглашения между КНР и США, держать в портфеле наиболее качественные акции и активы-убежища. У нас есть свой «домашний фактор» — длинные выходные. Если бы не «домашний фактор» вполне вероятно наш рынок бы сегодня и не снизился – локальный минимум 68,8 на графике нефти (Brent) «нефтемедведями» не пробит. Наиболее острожные инвесторы уже зафиксировали прибыль накануне.

Неожиданная эскалация риторики президента Дональда Трампа о торговле в последние несколько дней застала мировые фондовые рынки врасплох, потому что инвесторы уже заложили в цены акций заключение торгового соглашения до конца мая. А теперь непонятно, что будет с рынками… Два крупнейших экономических центра — США и Китай, будут либо в торговой войне, либо в мире, и об этом знает один американец и один китаец, а трейдеры не знают. Поэтому для того, как наступит ясность с торговым соглашением, рынок будет лихорадить.

Главный стратег по фондовому рынку США в UBS Кит Паркер полагает, что если пошлины на $200 млрд. объема китайского импорта будут повышены с 10% до 25%, то это может понизить прибыль компаний из S&P 500 на 2% и более. В случае, если разразится полномасштабная торговая война, это может понизить прибыль на 7%. Прогнозы UBS по индексу S&P-500 колеблются в пределах 600 пунктов в зависимости от того, по какому сценарию будут развиваться торговые отношения США и Китая. Сейчас S&P 500 находится около верхней границы этого интервала, отмечает Кит Паркер.

Отдельная тема – ситуация на развивающихся рынках. В Турции сейчас «горячо». С февраля этого года турецкая лира почти безостановочно падает по отношению к доллару (в прошлом году лира уже упала на 40%). Последняя волна ослабления лиры связана с решением Турции провести повторные выборы в Стамбуле. В марте на выборах мэра Стамбула победил оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу, но сейчас власти решили «переиграть выборы» под флагом нарушений при голосовании. Центральный банк Турции уже потратил треть своих международных резервов на поддержку лиры, но это не помогло. На фоне турецкой лиры наш рубль образец стабильности, но и он не золотом намазанный (он не золотой червонец), поэтому как только начнется снижение цен на нефть (я жду его), рубль также начнет снижаться. Думаю, что в конце года увидим доллар по 67 или даже по 68.