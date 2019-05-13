Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США находятся в красной зоне, теряя свыше 1% на опасениях возобновления полномасштабной торговой войны.

Сезон корпоративных отчётностей на исходе. На неделе из индекса широкого рынка S&P 500 отчитаются всего 8 фирм, крупнейшие из которых – производитель сетевого оборудования Cisco, ритейлер Walmart и разработчик электроники NVIDIA. Упомянутые компании обнародуют финансовые показатели за I кв. позже на неделе, понедельник в этом смысле будет пустым.

Рисковые активы ушли в минус на фоне противоречивых сообщений (главным образом – из твиттера президента Трампа) о ходе торговых переговоров. Власти США обещают конкретику по тарифам на $300 млрд импорта из Китая уже сегодня. В то же время источники Bloomberg сообщают, что КНР поставлен дедлайн по сделке в течение месяца, иначе под тарифы попадёт весь оборот с Китаем.

По итогам прошлой недели котировки отступили от максимумов и продолжают снижаться сейчас. Сильнее всего досталось акциям технологических компаний и бумагам промышленных корпораций: и те, и другие завязаны на Китай, торговлю и экономический рост в целом. Синхронно с указанными секторами рынка провалились и цены на сырьё, традиционно являющиеся барометром мировой экономики.

В незначительном плюсе с начала месяца оказались защитные активы: трэжерис и золото прибавили в пределах 0,3%. При этом золото, как и другие драгоценные металлы, далеко от того, чтобы вновь штурмовать максимумы. Похоже, инвесторы до конца не верят в возможность срыва торговой сделки. Недавнее снижение фондового рынка не составило и 5% от пика до дна, но трейдеры уже бросились скупать едва подешевевшие акции. Объём торгов по биржевому фонду SPDR, повторяющему динамику S&P 500, подскочил до уровней января, когда шло резкое восстановление котировок.

Отдельного взгляда заслуживает поток корпоративных новостей. Так, Комиссия по ценным бумагам одобрила проект создания новой биржевой площадки с фокусом на привлечение долгосрочного финансирования (LTSE). Предполагается, что инвесторы в акции компаний на новой калифорнийской бирже получат тем больше голосующих прав, чем дольше они будут держать конкретные бумаги.

При всех благих помыслах, очевидно, что LTSE станет пристанищем для компаний, отчаявшихся выйти в прибыль. Уже в прошлом году свыше 80% фирм, выходящих на IPO, были убыточными на момент размещения (после кризиса в 2009 году таковых было всего 30%). Некоторые «высокотехнологичные» сервисы такси, которые вышли на IPO этой весной, – по словам их же генеральных директоров – вообще могут никогда не окупиться.

Важной макроэкономической статистики сегодня опубликовано не будет. Все взгляды в любом случае прикованы к торговым спорам.