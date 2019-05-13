В пятницу на рынке акций наблюдалась коррекция вниз. США ввели в действие повышенные пошлины на ввоз китайских товаров на сумму $200 млрд., что усилило неопределенность в отношении перспектив торгового соглашения с КНР и способствовало сохранению низкой готовности инвесторов к принятию риска. В российском секторе высоколиквидных бумаг слабее рынка выглядел сталелитейный сегмент – цикличные отрасли чувствительны к фактору «торговых войн», которые могут негативно повлиять на агрегированный спрос в мировой экономике. Акции НЛМК (NLMK) подешевели на 3.6%, ММК (MAGN) – на 3.3%, Северстали (CHMF) – на 2.9%. Кроме того, в минусе закрылись Магнит (MGNT, —2.7%), Татнефть (TATN, —2.5%), МТС (MTSS, —1.9%), Сургутнефтегаз (SNGS, —1.6%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Якутскэнерго (YKEN) подорожали на 4.4%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 2.8%, РусАква (AQUA) – на 2.0%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

С позиций технического анализа, ближайшая поддержка расположена на уровне 1200 пунктов по индексу РТС. Спрос на развивающихся рынках в целом может какое-то время находиться под давлением неопределенности, связанной с «торговыми войнами». США дали Китаю месяц на выполнение требований для подписания торгового соглашения, представители США приглашены в КНР для переговоров, но дата визита пока не назначена, повышение пошлин американской стороной осложняет процесс.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в области выше 65.0 по паре доллар-рубль, усиление неопределенности в отношении торговой сделки между США и КНР способствует сохранению спроса на «защитные» активы, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.



