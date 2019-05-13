Российский рынок акций в пятницу потерял более процента, и ушел глубоко под отметку 2530 пунктов по Индексу Мосбиржи. Таким образом, можно говорить о том, что восходящий тренд на отечественном фондовом рынке сломлен.

Теперь ближайшей поддержкой для рублевого индикатора выступает отметка 2500 пунктов, а при ее сломе следующей целью «медведей» станет район 2460 пунктов. Среднесрочные позиции нужно закрывать, если кто это еще не успел сделать. В портфелях целесообразно оставить лишь дивидендные бумаги.

Основная причина негатива – повысившиеся риски, что торговое соглашение между США и Китаем не будет заключено, что грозит спадом мирового производства. С прошедших же накануне торговых переговоров пока нет никаких конкретных новостей.

Сегодня с утра внешний фон умеренно негативный: падают азиатские индексы, около процента теряют американские фьючерсы. Однако российский рынок акций в пятницу закрывался на внутридневных минимумах американских индексов – поздно ночью фондовые индексы США не только отыграли 1,5-процентное снижение, но и под занавес торгов вышли в плюс.

Пытается подрасти и нефть, которая показывает намерения уйти выше отметки 71 доллар за баррель.

Поэтому сегодня ждем открытия рынка в районе пятничного закрытия, а дальнейшая динамика будет определяться исключительно внешним фоном.

Несмотря на то, что рынок готов войти в «медвежью» фазу, открывать шорты очень рискованно, в ближайшие дни можно ждать высокой волатильности торгов.

Не все так плохо для рубля. Несмотря на рост экономических страхов и желание уйти в более надежные инструменты, доллар к основным мировым валютам в последние дни наметил тенденцию к ослаблению. Так, пара евро-доллар сумела отойти от локальных минимумов и пытается закрепиться выше отметки 1,12.

Однако на рубль будет давить увеличивающийся завтра на треть объем покупки валюты в рамках бюджетного правила. Частично это будет компенсироваться попытками роста нефти. Скоро можно ждать увеличения продажи валюты со стороны компаний, которым понадобятся рубли для выплаты дивидендов. Однако наиболее вероятный сценарий динамики пары доллар-рубль – волатильное движение в сторону отметки 66.