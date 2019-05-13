Невзирая на провал в переговорах между США и Китаем, нефть удерживается выше 70 долл./барр. Поддержку оказывают данные по статистике о снижении числа буровых в Штатах (на 2 шт. – до 805 шт.), плюс приостановка добычи нефти на месторождении в Норвегии (6% от всей добываемой в Норвегии нефти), плюс спекуляции на тему возможной атаки на несколько танкеров Саудовской Аравии в районе Фуджейры (ОАЭ).

Тем не менее, мы считаем, что торговое противостояние между США и Китаем может вновь стать актуальным, что приведет к давлению на нефтяные котировки. Также на этой неделе в фокусе отчеты МЭА и ОПЕК.

Ждем возвращения нефти в диапазон 68-70 долл./барр.