Рынок акций РФ в начале недели мало изменится в отсутствие сильных сигналов. Рубль окажется под давлением неопределенной динамики мировых финансовых рынков.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с несущественным отклонением в пределах 0,3% — вблизи отметки 2515 пунктов по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2500 и 2490 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2540 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Сегодня рубль будет находиться под негативным давлением усиления геополитических рисков, прогноз по курсу доллара — 64,95– 65,70 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,4-0,8% на фоне некоторого оптимизма инвесторов по поводу продолжения торговых переговоров с Китаем.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что торговые переговоры с Китаем были конструктивными и откровенными и в зависимости от прогресса в переговорах пошлины на ряд китайских товаров могут быть отменены. С 10 мая США увеличили пошлины на ряд китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов в год с 10% до 25%. Китай заявил, что сожалеет в связи с этим решением и вынужден принять ответные меры.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 1-1,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются — в пределах 1,5%, японский Nikkei 225 — на 0,7%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,5%.

Стоимость нефти растет к уровням предыдущего закрытия на 0,5% — до 70,95 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1235 доллара против 1,1234 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций снижался в пятницу на фоне внешнего негатива. Индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 1,16% — до 2514,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,56% — до 1213,79 пункта. В течение торгов пятницы индекс Мосбиржи снижался до 2511,16 пункта, РТС — до 1210,67 пункта – к минимумам с начала апреля.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы почти не изменился, составив 65,08 рубля, евро вырос на 29 копеек — до 73,14 рубля, следует из данных Московской биржи.