Как сообщила газета Ведомости со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко, потенциальный ущерб для страны от загрязнения нефти может превысить 100 млн долл. Он также отметил, что более точно ущерб оценят специалисты. По подсчетам Ведомостей, ущерб может составить 271–453 млн долл.

По нашим оценкам, если транспортировка нефти Гомельтранснефть Дружба сократится в 2019 г. до 40 млн т с 48,9 млн т в 2018 г. (как ранее планировалось компанией), доходы Белоруссии от транзита нефти в этом году могут сократиться на 300 млн долл. (при условии сохранения тарифа за транспортировку на прежнем уровне). Однако мы полагаем, что эта недополученная прибыль может быть возвращена компании, в частности, через увеличение объемов экспорта через Белоруссию. Оценить потенциальный убыток для белорусских НПЗ на данном этапе сложно, поскольку неизвестно, какие мощности были повреждены. Мы сомневаемся в том, что сам трубопровод мог сильно пострадать.

Тем не менее, мы отмечаем риски недостижения наших прогнозов для Транснефти, которая может зарезервировать средства под потенциальные убытки (даже если впоследствии она истребует их с другой компании, которая будет признана виновной), понесенные в результате инцидента. Стоит отметить, что, по нашим оценкам, 100 млн долл. составляют 1,5% EBITDA Транснефти за текущий год. Помимо этого, мы не считаем, что могут возникнуть какие-то трудности с тем, чтобы перенаправить 8 млн т нефти из нефтепровода Дружба в Российские порты (Приморск, Новороссийск), которые, по нашим расчетам, располагают около 40 млн т в год свободных мощностей.