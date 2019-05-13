В минувшую среду (последний день торгов перед очередными длинными выходными) центральным событием для рынка стал первичный аукцион ОФЗ, в то время как торговая активность на вторичном рынке перед праздничным перерывом была небольшой. В общей сложности Минфин разместил бумаг на 99,3 млрд руб., хотя мы ожидали, что в преддверии очередных праздников в России и на фоне неопределенности в отношении исхода торговых переговоров между США и Китаем объем размещения не превысит средний показатель за март–апрель (84 млрд руб. в неделю).

В частности, облигаций выпуска ОФЗ-26226 (YTM 8,13%) было размещено на сумму 73,3 млрд руб. (при спросе в 115 млрд руб.) с доходностью по цене отсечения 8,17%, соответствующей премии в 1 бп к среднему значению на момент перед аукционом. Объем размещения ОФЗ-26209 (YTM 7,87%) составил 26,0 млрд руб. (при спросе в 70,1 млрд руб.), а доходность по цене отсечения – 7,88%, что соответствовало уровню вторичного рынка. По итогам обоих аукционов на долю неконкурентных заявок пришлось 75% общего объема размещения, что указывает на высокую активность локальных инвесторов. В том числе сумма неконкурентных заявок на аукционе ОФЗ-26209 составила 24 млрд руб.

Итоги первичных аукционов оказали определяющее влияние и на исход торгов на вторичном рынке. Перед аукционами бумаги торговались на уровне предыдущего дня или в небольшом минусе, однако по итогам сессии доходности ОФЗ понизились в среднем на 1–2 бп. Лучший результат продемонстрировал ОФЗ-26226, опустившийся в доходности на 3 бп относительно вторника. Оборот в секции суверенного долга на МосБирже составил 14,2 млрд руб., оказавшись ниже среднедневного значения за последний месяц и почти не изменившись по сравнению с предыдущим днем. Рынки локального долга других развивающихся стран в среду и последующие дни торговались разнонаправленно, при этом опережающую динамику показали бумаги восточноевропейских стран. В частности, 10-летние облигации Турции за неделю подскочили в доходности на 126 бп, сопоставимые бумаги Индонезии – на 11 бп. В то же время 10-летние облигации Польши и Венгрии снизились в доходности на 13 бп и 4 бп соответственно.

В период праздничных выходных в России глобальный аппетит к риску ухудшился, в связи с чем можно ожидать, что нынешнюю неделю рынок ОФЗ может начать в отрицательной зоне. Однако рост ожиданий относительно того, что уже в июне Банк России понизит ключевую ставку, а также техническая поддержка, связанная с предстоящим на этой неделе погашением ОФЗ-26216 на сумму 250 млрд руб., как мы ожидаем, смягчат повышательное давление на доходности в краткосрочной перспективе. С точки зрения более долгосрочного горизонта следует отметить, что Минфин уже на 42% выполнил годовой план заимствований, разместив бумаг на 1 трлн руб. против предусмотренных бюджетом 2,4 трлн руб. Между тем мы полагаем, что позднее в этом году планируемый размер заимствований может быть сокращен как минимум на 100 млрд руб.