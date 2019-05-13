По сообщению Минфина, объём валютных интервенций с 14 мая по 6 июня составит 300.5 млрд руб, что на 45 млрд руб больше объёмов предыдущего периода. Такой рост является объясняется техническим фактором, а именно низкой ошибкой прогнозирования Министерства в сравнении с апрельской корректировкой, в то время как параметры на нефтяном рыке изменились незначительно.

В условиях сокращённого количества рабочих дней в мае в ежедневном выражении объём покупок возрастёт с 11.6 млрд руб до 16.7 млрд руб, или с $180 млн до $260 млн.

Таким образом, в оставшиеся две недели мая ожидается повышенное давление на российский рубль со стороны интервенций. В дополнение, поддержка со стороны профицита текущего счета сезонно ослабевает, что вопреки сохраняющемуся спросу на российские активы может ограничить потенциал для укрепления рубля (USD/RUB открылся сегодня вблизи 65.50).